La Liga: Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχασε 3-0 πριν την ΑΕΚ
Θυμίζουμε στον 1ο προημιτελικό η Ράγιο κέρδισε 3-0 την ΑΕΚ στη Μαδρίτη.
Η Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε με κάτω τα… χέρια στην έδρα της Μαγιόρκα (3-0) για την 31η ρετρό αγωνιστική της La Liga, τέσσερις μέρες πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ (16/04), στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Η Μαγιόρκα έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 2-0, χάρη στα γκολ του Μουρίκι στο 36ο και στο 40ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα δεν άλλαξαν, η Ράγιο φαινόταν να έχει το μυαλό της στην… Αθήνα και οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Βιρχίλι στο 65ο λεπτό.
Η ομάδα της Μαδρίτης αγωνίστηκε με επτά αλλαγές στην ενδεκάδα, στο πλαίσιο του αναμενόμενου rotation του προπονητή της.
Συγκεκριμένα ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, χρησιμοποίησε τους εξής ποδοσφαιριστές: Καρντένας, Ράτσιου, Λεζέν, Μεντί (46΄ Ντε Φρούτος), Πάτσα Εσπίνο, Ντίαθ, Βαλεντίν (46΄ Πατέ Σις), Γκουμπάου, Αχομάς (67΄ Τσαβαρία), Ντέκα (81΄ Αλεμάο), Γκαρθία (77΄ Καμέγιο).
Η αντίπαλος της Ένωσης είναι στην 13η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Μαγιόρκα ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανέβηκε στην 15η θέση με 34 βαθμούς.
