La Niña σε εξέλιξη: Γιατί το «ψυχρό» φαινόμενο φέρνει πιο ζεστό καιρό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεθνείς παρακολουθήσεις των κλιματικών προτύπων, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να εκτιμά ότι το επόμενο τρίμηνο είναι πιθανό να αναπτυχθεί ένα ασθενές φαινόμενο La Niña. Παρά την ψύξη που προκαλεί στην κεντρική και ανατολική ζώνη του Ειρηνικού, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες παγκοσμίως θα παραμείνουν υψηλότερες από το κανονικό, ενισχύοντας τον κίνδυνο πλημμυρών, ξηρασιών και επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή.

Παρότι η La Niña συνδέεται παραδοσιακά με χαμηλότερες θερμοκρασίες στην κεντρική και ανατολική περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, ο ΠΜΟ επισημαίνει ότι στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες και ξηρασίες, με άμεσες επιπτώσεις στις καλλιέργειες και στην παραγωγή τροφίμων.

Η πρόβλεψη του Οργανισμού για τις επόμενες περιόδους δίνει πιθανότητες 65% για ουδέτερες συνθήκες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο και 75% από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Παράλληλα, ο ΠΜΟ εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την εμφάνιση του φαινομένου El Niño στο προσεχές διάστημα. Το El Niño αποτελεί φαινόμενο που ενισχύει τους τροπικούς τυφώνες και συνδέεται με αυξημένες βροχοπτώσεις και κινδύνους πλημμυρών σε περιοχές της αμερικανικής ηπείρου και της Ασίας.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι εποχικές προβλέψεις και η έγκαιρη χαρτογράφηση των κλιματικών κινδύνων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση οικονομικών απωλειών, ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, της υγείας και των μεταφορών. Τονίζει επίσης ότι η έγκαιρη προετοιμασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάσωση χιλιάδων ζωών σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.

