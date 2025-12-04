La Niña σε εξέλιξη: Γιατί το «ψυχρό» φαινόμενο φέρνει πιο ζεστό καιρό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι ένα ασθενές φαινόμενο La Niña ενδέχεται να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα το επόμενο τρίμηνο. Παρά την πρόσκαιρη ψύξη στον Ειρηνικό, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων.

La Niña σε εξέλιξη: Γιατί το «ψυχρό» φαινόμενο φέρνει πιο ζεστό καιρό
04 Δεκ. 2025 11:32
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεθνείς παρακολουθήσεις των κλιματικών προτύπων, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να εκτιμά ότι το επόμενο τρίμηνο είναι πιθανό να αναπτυχθεί ένα ασθενές φαινόμενο La Niña. Παρά την ψύξη που προκαλεί στην κεντρική και ανατολική ζώνη του Ειρηνικού, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες παγκοσμίως θα παραμείνουν υψηλότερες από το κανονικό, ενισχύοντας τον κίνδυνο πλημμυρών, ξηρασιών και επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή.

Παρότι η La Niña συνδέεται παραδοσιακά με χαμηλότερες θερμοκρασίες στην κεντρική και ανατολική περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, ο ΠΜΟ επισημαίνει ότι στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες και ξηρασίες, με άμεσες επιπτώσεις στις καλλιέργειες και στην παραγωγή τροφίμων.

Η πρόβλεψη του Οργανισμού για τις επόμενες περιόδους δίνει πιθανότητες 65% για ουδέτερες συνθήκες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο και 75% από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Παράλληλα, ο ΠΜΟ εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την εμφάνιση του φαινομένου El Niño στο προσεχές διάστημα. Το El Niño αποτελεί φαινόμενο που ενισχύει τους τροπικούς τυφώνες και συνδέεται με αυξημένες βροχοπτώσεις και κινδύνους πλημμυρών σε περιοχές της αμερικανικής ηπείρου και της Ασίας.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι εποχικές προβλέψεις και η έγκαιρη χαρτογράφηση των κλιματικών κινδύνων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση οικονομικών απωλειών, ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, της υγείας και των μεταφορών. Τονίζει επίσης ότι η έγκαιρη προετοιμασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάσωση χιλιάδων ζωών σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
12:35 Πολίτης στη Μολδαβία βρήκε drone και το πήρε σπίτι… νομίζοντας ότι είναι παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
12:26 «Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι»: Η δραματική διάσωση στο λεωφορείο της Πτολεμαΐδας
12:20 Συναγερμός από το FBI: «Γιορτινή» έκρηξη διαδικτυακών απατών – Στο στόχαστρο email, τράπεζες και κάρτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ