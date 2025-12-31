«Λαμπάδιασε» βυτιοφόρο στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Σερρών, έκλεισε η οδός
Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το βυτιοφόρο.
Το πρωί της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31/12/2025, εκδηλώθηκε φωτιά σε βυτιοφόρο στο 19ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Σερρών
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς.
Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το thestival.gr.
Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να βγει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.
