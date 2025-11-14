Λαφαζάνης: «Χονδροειδή ψέματα» οι ισχυρισμοί Τσίπρα

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο χπρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Παναγιώτης Λαφαζάνς, τους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με υποτιθέμενη συνάντηση στη Μόσχα με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο κ. Λαφαζάνης χαρακτήρισε τις αναφορές «χονδροειδή ψέματα» και «αστεία πράγματα», αρνούμενος ότι συναντήθηκε ποτέ με τον Μεντβέντεφ, είτε μόνος είτε με τη Νάντια Βαλαβάνη και τον Κώστα Ήσυχο.

Οι ισχυρισμοί προέρχονται από διαρροές του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη και της εφημερίδας Documento, που αναφέρουν ότι στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», περιγράφεται μια συνάντηση στη Μόσχα όπου οι τρεις υπουργοί αποκαλούν τον Μεντβέντεφ «σύντροφο», με τον τελευταίο να τους κοιτάζει γελώντας και τον Τσίπρα να τους χαρακτηρίζει «γραφικές καρικατούρες». Ο κ. Λαφαζάνης εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν αυτά περιλαμβάνονται όντως στο βιβλίο, αλλά δήλωσε έτοιμος να απαντήσει όταν το περιεχόμενο δημοσιευθεί επίσημα.

«Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση και θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», τόνισε, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας». Ερωτώμενος για την αξιοπιστία του Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά λέει ψέματα; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια;».

