Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στο Σύνταγμα: Ξεσπά ο φωτογράφος Γιώργος Κονταρίνης για τα σχόλια περί AI

Έντονα αντέδρασε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης μετά τα υπονοούμενα που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τη φωτογραφία που τον δείχνει να έχει απαθανατίσει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη σε αντιπολεμική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, την Πέμπτη 12 Μαρτίου, να κρατά πορτρέτο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το συγκεκριμένο καρέ προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο, όχι μόνο για το πολιτικό του περιεχόμενο, αλλά και για την αυθεντικότητά του.

Η εικόνα του Παναγιώτη Λαφαζάνη με το πορτρέτο του Χαμενεΐ στο Σύνταγμα έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, όμως η συζήτηση πήρε άλλη τροπή όταν εμφανίστηκαν υπαινιγμοί ότι η φωτογραφία μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη απάντηση του ανθρώπου που βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το στιγμιότυπο.

Μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Κονταρίνης απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί AI, σημειώνοντας πως είναι θλιβερό να χρειάζεται ένας φωτορεπόρτερ να αποδεικνύει τα αυτονόητα. Όπως τόνισε, η φωτογραφία δεν προέκυψε από κάποιον αλγόριθμο, αλλά από την παρουσία του ίδιου στον δρόμο, τη στιγμή της διαδήλωσης.

Στην ίδια παρέμβαση επέμεινε στον πυρήνα του φωτορεπορτάζ, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του φωτορεπόρτερ είναι να λειτουργεί ως μάρτυρας της πραγματικότητας. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από την εύκολη καχυποψία απέναντι στην εικόνα, στην ουσία της δημοσιογραφικής δουλειάς στο πεδίο.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά το κλίμα αμφισβήτησης που συνοδεύει πλέον ακόμη και αυθεντικά φωτογραφικά ντοκουμέντα, σε μια εποχή όπου η ευκολία παραγωγής ψεύτικου οπτικού υλικού με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συχνά θολώνει τα όρια ανάμεσα στην πραγματική καταγραφή και την κατασκευασμένη εικόνα. Στην περίπτωση Κονταρίνη, πάντως, ο ίδιος ο δημιουργός της φωτογραφίας έσπευσε να υπερασπιστεί όχι μόνο το συγκεκριμένο καρέ, αλλά και τη δημοσιογραφική αξιοπιστία της δουλειάς του.

