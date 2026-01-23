Λαγκάρντ στο Νταβός: «Πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους επικρίνουν την Ευρώπη»

Η Κριστίν Λαγκάρντ χαιρετίζει τις επικρίσεις στο Νταβός ως ευκαιρία για βελτίωση της καινοτομίας και παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Προειδοποιήσεις για ανισότητες και χρέος από ΕΚΤ και ΔΝΤ.

Λαγκάρντ στο Νταβός: «Πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους επικρίνουν την Ευρώπη»
23 Ιαν. 2026 16:41
Pelop News

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι οι επικρίσεις που δέχθηκε η Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αποτελούν θετική εξέλιξη και ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση.

«Η Ευρώπη έχει επικριθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι μάλλον καλό και πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που την επιτιμούν», ανέφερε η κ. Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο κλείσιμο των εργασιών του Φόρουμ.

Όπως εξήγησε, οι επικρίσεις βοήθησαν να αναγνωριστεί η ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην καινοτομία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και σε άλλους τομείς που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Ακούσαμε πολλή φασαρία αυτήν την εβδομάδα, αλλά πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα μηνύματα και τη φασαρία», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να λέγεται «η αλήθεια». Προειδοποίησε ότι «η εμπιστοσύνη και η αλήθεια πάνε μαζί», ενώ η οικοδόμηση εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο, η υπονόμευσή της όμως γίνεται πολύ γρήγορα.

Η κ. Λαγκάρντ εξέφρασε «τεράστια εμπιστοσύνη και εκτίμηση στον αμερικανικό λαό» και πίστη ότι «οι πιο βαθιές αξίες θα επικρατήσουν στο τέλος».

Παράλληλα, κάλεσε να δοθεί προσοχή στην κατανομή του πλούτου και στην αύξηση των ανισοτήτων, προειδοποιώντας ότι εάν δεν αντιμετωπιστούν σοβαρά αυτά τα ζητήματα, η Ευρώπη βαδίζει προς «σοβαρές δυσκολίες». «Σε ορισμένες χώρες οι συνθήκες είναι κακές και επιδεινώνονται», πρόσθεσε.

Στην ίδια συζήτηση, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σημείωσε ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 3,3% για το 2026, ωστόσο παραμένει «ανεπαρκής». «Ας μην υποκύψουμε στην αυταρέσκεια. Η ανάπτυξη δεν είναι αρκετά ισχυρή και επειδή δεν είναι, το χρέος που φτάνει στο 100% του ΑΕΠ θα γίνει ιδιαίτερα βαρύ φορτίο», προειδοποίησε.

