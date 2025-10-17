Λαγογιάννη: «Ηθελα να ζήσω!» – Η αναμέτρησή της με το θηρίο του καρκίνου
Η Ειρήνη Λαγογιάννη μοιράζεται, μιλώντας στην «Πελοπόννησο», το προσωπικό της βίωμα με τον καρκίνο του μαστού.
Υπάρχουν κάποιες γενναίες γυναίκες ανάμεσά μας που με τη στάση ζωής τους και τις επιλογές μας απαντούν χωρίς να μιλάνε. Αλλά με πράξεις. Κι αυτές είναι οι σύγχρονες ηρωίδες, οι πάσχουσες και εθελόντριες του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Αχαΐας. Οχι μόνο στάθηκαν γενναία απέναντι στον εχθρό και τον πολέμησαν, αλλά έταξαν τον εαυτό τους στη μάχη της ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης κάθε γυναίκας που ακούει τον γιατρό της να την ανακοινώνει ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού. Εχουν επιστρατεύσει τον εαυτό τους στη μάχη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης που πριονίζουν τα πόδια του εχθρού.
Ανάμεσα σε αυτές η Ειρήνη Λαγογιάννη, μέλος ΔΣ και εκπαιδευμένη εθελόντρια του Συλλόγου «Αλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, η οποία μοιράζεται μαζί μας το προσωπικό της βίωμα.
«Ενα τυχαίο εύρημα που σε ψηλάφηση ρουτίνας με οδήγησε στον γυναικολόγο. Η απάντηση να κάνω την 1η μαστογραφία. Μόλις την είδε με καθησύχασε ότι όλα είναι καλά και τα λέμε σε 6 μήνες.
Το ένστικτό μου με οδήγησε σε χειρουργό γενικό γιατί το 2009 που μου συνέβη αυτό δεν γνώριζα πως υπήρχε ειδικότητα μαστολόγου. Η συνέχεια ήταν να γίνει βιοψία, βίωσα το πρώτο μεγάλο σοκ, είδα να περνά η ζωή μου μπροστά μου και έβλεπα στο πολύ κοντινό μέλλον το τέλος!
Ηθελα να ζήσω! Ηταν ξεκάθαρο μέσα μου!
Φοβισμένα θα έλεγα προσπαθούσαν να με καθησυχάσουν όλοι ενώ μέσα τους έβλεπα τον φόβο και με αυτήν την αντιμετώπιση το έκαναν πολύ δύσκολο για εμένα. Αναγκάστηκα να περιοριστώ να μιλάω με ανθρώπους 1-2 που ήταν ουσιαστικά δίπλα μου χωρίς να νιώθω πίστη.
Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω ή να αποδέχομαι ό,τι μου συνέβη. Γνώρισα το ”ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ”, πήρα μεγάλη βοήθεια με πάρα πολλούς τρόπους και ομολογώ πως για αυτό που είμαι τώρα και για το πώς βλέπω τα πράγματα που μου συνέβησαν ή αυτά που μου συμβαίνουν στην καθημερινότητα μου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο.
Τα λόγια είναι εύκολα να τα λες αλλά νομίζω όλα θέλουν τον σωστό χρόνο για να μπορούμε να δεχόμαστε ό,τι μας συμβαίνει. Στις γυναίκες θα ήθελα να πω να μη διστάζουν να μιλούν να ακούν ή να μοιράζονται τις ανησυχίες τους. Είμαστε τυχερές που έχουμε έναν τέτοιο σύλλογο -το ΑΛΜΑ- στην πόλη μας ή δίπλα μας. Ας τον αγκαλιάσουμε».
Εμμανουέλα Μιχαηλίδου: Το σοκ της διάγνωσης
Η Εμμανουέλα Μιχαηλίδου ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια του Συλλόγου «Αλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας περιγράφει τη στιγμή της διάγνωσης και πώς την αντιμετωπίζει η ασθενής.
«Η στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού αποτελεί, για τις περισσότερες γυναίκες, ένα ορόσημο που χωρίζει τη ζωή τους σε ”πριν” και ”μετά”. Η ανακοίνωση αυτής, συνοδεύεται συχνά από ένα έντονο ψυχολογικό σοκ – μια φυσιολογική, ανθρώπινη αντίδραση σε μια απειλή που αφορά όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την αίσθηση ταυτότητας, θηλυκότητας και ελέγχου πάνω στη ζωή.
Το πρώτο διάστημα μετά τη διάγνωση χαρακτηρίζεται συχνά από σύγχυση, φόβο, άρνηση ή συναισθηματικό μούδιασμα. Οι λέξεις του γιατρού μοιάζουν να αιωρούνται στον αέρα, ενώ το μυαλό προσπαθεί απεγνωσμένα να τις χωρέσει. Ο φόβος συνυπάρχει με την ελπίδα, ο θυμός με την ανάγκη για έλεγχο, η απόγνωση με τη διάθεση για διαχείριση της κατάστασης .Το άτομο που νοσεί (μιας και ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο γυναίκες) προσπαθεί να κατανοήσει τι συμβαίνει, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες των γιατρών και να οργανώσει πρακτικά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί όλον αυτόν τον καταιγισμό των σκέψεων και των συναισθημάτων. Η εμπειρία του καρκίνου δεν είναι ποτέ μόνο σωματική· είναι και ψυχική, υπαρξιακή. Καλεί το άτομο να επαναπροσδιορίσει ποιο είναι και τι έχει πραγματική αξία στη ζωή του.
Ως απόρροια των παραπάνω, ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας, όπως η άρνηση ή η μόνωση συναισθήματος, οι οποίοι όχι μόνο δεν δυσκολεύουν το άτομο, όπως είθισται να πιστεύουν πολλοί από εμάς, αλλά αντιθέτως μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά, μέχρι το άτομο να βρει τη δύναμη να επεξεργαστεί πλήρως την πραγματικότητα.
Σταδιακά, μέσα από τη στήριξη της οικογένειας, των φίλων αλλά και της θεραπευτικής σχέσης με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, αν χρειαστεί, το αρχικό σοκ μπορεί να μετατραπεί σε προσαρμογή και ενδυνάμωση.
Αρχίζει μια νέα εσωτερική διαδρομή. Σταδιακά το άτομο αρχίζει να ανακαλύπτει πηγές δύναμης που ίσως δεν γνώριζε πως είχε. Ως ψυχολόγος, έχω δει πολλές γυναίκες για παράδειγμα, να μετατρέπουν το αρχικό σοκ σε πηγή δύναμης και αυτογνωσίας. Μέσα από τον πόνο γεννιέται συχνά μια νέα σχέση με τον εαυτό -πιο ουσιαστική, πιο αληθινή. Η διάγνωση μπορεί να αλλάξει τη ζωή της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί και να ορίσει το ποια είναι. Με φροντίδα, υποστήριξη και πίστη στη διαδικασία, η ελπίδα μπορεί να βρει το χώρο για να ξαναγεννηθεί. Μια ήσυχη γωνιά στη καταιγίδα μπορεί να αποτελέσει το ορμητήριο για την ίδια τη ζωή ξανά».
Αγγελική Στεφανάκη: Ο έλεγχος είναι δύναμη, όχι φόβος
«Αλλος ένας Οκτώβριος είναι εδώ, άλλος ένας Οκτώβρης για να μας υπενθυμίσει την τεράστια σημασία και αξία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Είναι ο μήνας που ενώνουμε τις φωνές μας, γυναίκες και άνδρες, φορείς και πολίτες, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ζωής και ελπίδας» σημειώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Αχαΐας Αγγελική Στεφανάκη.
Η ίδια προσθέτει: «Το ”Αλμα Ζωής” Ν. Αχαΐας, πάντα πιστό στο όραμα της στήριξης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη καμπάνια κινητοποίησης Pink the City, αφιερωμένη στην αξία της πρόληψης. Θέλουμε κάθε γυναίκα να γνωρίζει ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές· και ότι ο τακτικός έλεγχος είναι δύναμη, όχι φόβος.
Ευχαριστούμε ολόκληρη την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή, που στάθηκε γι άλλη μια φορά, δίπλα μας δηλώνοντας μαζικά συμμετοχή στην δράση. Ραντεβού μεθαύριο Κυριακή, 19 Οκτωβρίου στην καρδιά της Πάτρας, την πλατεία Γεωργίου. Ολες και όλοι με τα ροζ μπλουζάκια μας, θα βάψουμε την πόλη ροζ και θα γίνουμε πρεσβευτές ζωής, αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Μαζί έχει δύναμη και Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!!! PINK THE CITY: Ενας Περίπατος Ζωής, Αλληλεγγύης και Φροντίδας στην Πάτρα».
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News