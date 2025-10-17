Λαγογιάννη: «Ηθελα να ζήσω!» – Η αναμέτρησή της με το θηρίο του καρκίνου

Πολύ εύκολα μιλάμε όλες και όλοι για τον καρκίνο όταν αφορά άλλους. Οταν όμως περνάει το δικό μας κατώφλι, τι συμβαίνει; Μιλάμε με την ίδια ευκολία; Είμαστε έτοιμοι να τον αποδεχτούμε και να αναμετρηθούμε μαζί του; Να πούμε στον εαυτό μας τα ίδια παρηγορητικά λόγια που λέμε στους άλλους και να μην επιτρέψουμε η νόσος να ρίξει μαύρο πέπλο στη ζωή μας;

Εμμανουέλα Μιχαηλίδου: Το σοκ της διάγνωσης Η Εμμανουέλα Μιχαηλίδου ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια του Συλλόγου «Αλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας περιγράφει τη στιγμή της διάγνωσης και πώς την αντιμετωπίζει η ασθενής. Αγγελική Στεφανάκη: Ο έλεγχος είναι δύναμη, όχι φόβος