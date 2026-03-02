Λαμία: Αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και παρέσυρε έναν διανομέα με μηχανάκι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) στην οδό Λαρίσης, στη Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι ντελίβερι.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο μοτοσικλετιστής κινούταν κανονικά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης και ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε σταματήσει δεξιά με αναμμένα αλάρμ.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να κάνει αναστροφή αριστερά, κλείνοντας έτσι το δρόμο του μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να πέσει πάνω στο πλαϊνό μέρος του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού.

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

