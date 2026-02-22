Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και σήμερα Κυριακή 22/2 οι διασωστικές έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελούχι (Τυμφρηστός) της Ευρυτανίας, με την αγωνία συγγενών και διασωστών να παραμένει στο κόκκινο.

Οι ομάδες επέστρεψαν στις βάσεις τους λίγο πριν δύσει ο ήλιος, έχοντας ερευνήσει ενδελεχώς δύο κύριες κατευθύνσεις Ανατολικά και δυτικά του σημείου όπου ο 74χρονος χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα του:

Περιοχή «Κακόρεμα» (χαράδρες & δύσβατα περάσματα).

(χαράδρες & δύσβατα περάσματα). Περιοχή «Αγία Τριάδα» (ευρύτερη σάρωση).

Δυσμενείς συνθήκες

Η πυκνή ομίχλη περιόριζε δραστικά την ορατότητα, αναγκάζοντας τους διασώστες να κινούνται με εξαιρετική προσοχή ακόμη και σε απόκρημνα σημεία. Επιπλέον, οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση κάλυψαν τυχόν ίχνη, καθιστώντας τον εντοπισμό ακόμη δυσκολότερο.

Οι έρευνες διακόπηκαν αργά το απόγευμα λόγω της μειωμένης ορατότητας και της επικινδυνότητας των συνθηκών. Θα επαναληφθούν αύριο Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου από τις πρώτες πρωινές ώρες, εφόσον το επιτρέψουν τα καιρικά δεδομένα.

Στις επιχειρήσεις συντονισμένα συμμετέχουν:

25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι

Ειδικές ομάδες 7ης, 1ης & 8ης ΕΜΑΚ

ΣμηΕΑ (Σμήνος Ειδικών Αποστολών) με drones

(Σμήνος Ειδικών Αποστολών) με drones Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας

Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Εθελοντές από Ευρυτανία, Αθήνα & Πάτρα

Εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας & διάσωσης

Από αέρος συνδράμουν drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών, με στόχο τη σάρωση των δυσπρόσιτων σημείων.

