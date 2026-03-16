Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με διανομέας στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με ΙΧ

16 Μαρ. 2026 7:26
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανάκι και ΙΧ σημειώθηκε γύρω στις 21:40 το βράδυ της Κυριακής (15/3) στη διασταύρωση Μητροπολίτου Δαμασκηνού και Μάνου Κατράκη στα Καλύβια Λαμίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα LamiaReport ο διανομέας οδηγός της μηχανής που ανέβαινε την Μάνου Κατράκη, παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω στην πόρτα ΙΧ που κινούνταν στη Μητροπολίτου Δαμασκηνού με κατεύθυνση προς Λαμία.

Διασώστης του ΕΚΑΒ ο οδηγός του ΙΧ
Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με το κράνος να φεύγει από το κεφάλι του δικυκλιστή, ο οποίος και τραυματίστηκε. Ο οδηγός του ΙΧ έτυχε να είναι διασώστης του ΕΚΑΒ που πήγαινε για τη βραδυνή βάρδια και ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του.

Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και μετέφερε το νεαρό δικυκλιστή στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Αξιωματικός και πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.

