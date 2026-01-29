Λαμία: Σύλληψη 48χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό και κακοποίηση ανήλικης συγγενούς του

Στη σύλληψη 48χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία, έπειτα από καταγγελία συγγενικού προσώπου, με τον άνδρα να κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του.

29 Ιαν. 2026 12:56
Pelop News

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης επί σειρά ετών, οι οποίες φέρεται να αποκαλύφθηκαν στη μητέρα της και σε συγγενικό πρόσωπο, οδηγώντας στην ενημέρωση των αρχών.

Οι αστυνομικοί φέρεται να προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες, ενώ εξετάζονται ψηφιακά και άλλα στοιχεία που κατασχέθηκαν, όπως το κινητό τηλέφωνο και το όχημα του συλληφθέντα. Παράλληλα, η υπόθεση φέρεται να διερευνάται και με τη συνδρομή ιατροδικαστικών ευρημάτων.

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν κατάχρηση ανηλίκου, βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας για τα περαιτέρω.

