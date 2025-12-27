Λάππα: Τραγωδία με δεύτερο νεκρό τον 30χρονο, που δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή

Η οικογένεια του πήρε τη μεγάλη απόφαση να δωρίσει τα όργανά του

27 Δεκ. 2025 21:07
Δυστυχώς το πένθος έγινε ακόμη μεγαλύτερο για την τοπική κοινωνία στο Λάππα Αχαΐας, καθώς  κατέληξε και ο 30χρονος Αλέξανδρος Π., που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Μάλιστα παρά τον μεγάλο πόνο και το βαρύ τους πένθος, οι άνθρωποι της οικογένειάς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του, χαρίζοντας έτσι ελπίδα για ζωή σε άλλους συνανθρώπους.

Ο Αλέξανδρος μετά το δυστύχημα μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», αλλά εξ αιτίας της ανάγκης εισαγωγής σε ΜΕΘ διακομίσθηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας.

Όμως δεν τα κατάφερε και δυστυχώς σήμερα (27/12/2025), δυστυχώς, κατέληξε χάνοντας τη μάχη…

Θυμίζουμε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του αρχικά ο 16χρονος Ρομά, που επέβαινε στο δεύτερο όχημα, σκορπίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του. Συνολικά πάντως έσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Από την πλευρά της η Τροχαία Πατρών συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, με την τοπική κοινωνία να θρηνεί το χαμό δύο νέων ανθρώπων.

