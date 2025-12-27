Πάτρα: Μπλόκο και πάλι στην Περιμετρική, θα ανοίξει μία λωρίδα παραμονές Πρωτοχρονιάς

Η κίνηση από και προς την Αθήνα γίνεται πλέον μόνο μέσα από την πόλη με το κυκλοφοριακό και πάλι να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα

27 Δεκ. 2025 19:35
Pelop News

Στην Πάτρα σήμερα (27/12/2025) το απόγευμα αγρότες έκλεισαν και ξανά την Περιμετρική. Έτσι παραμένει το μπλόκο για 21η ημέρα. Θυμίζουμε ότι είχε ανοίξει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από τις παραμονές των Χριστουγέννων.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τα νέα δεδομένα με τα μπλόκα των αγροτών, όλα όσα ισχύουν

Πλέον όπως έχουν ανακοινώσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από σήμερα (27/12/2025) η Περιμετρική θα παραμείνει κλειστή και θα ανοίξει πλέον την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Όμως και τότε  θα ανοίξει μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η κίνηση από και προς την Αθήνα γίνεται πλέον μόνο μέσα από την Πάτρα με το κυκλοφοριακό και πάλι να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την πόλη!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
