Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας με τις «χρυσές» λίρες, τα όπλα, τους εκβιασμούς και τις απάτες

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις 6 Μαρτίου στη Λάρισα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τέσσερα μέλη, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

31 Μαρ. 2026 18:07
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης από την Λάρισα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στις απάτες πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις 6 Μαρτίου στη Λάρισα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τέσσερα μέλη, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και εκβιάσεις τετελεσμένες και σε απόπειρα με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, του νόμου που αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, της καταπολέμησης της φαρμοκοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Σε βάρος τους επίσης ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των 120.000 ευρώ.

Η δράση τους
Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας.

Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα. Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα. Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 52.930 ευρώ,
  • 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,
  • 5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)
  • 7 ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες, πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,
  • 9 γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,
  • 13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,
  • 43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,
  • 6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,
  • 6 κάμερες,
  • 5 καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
  • 12 κινητά τηλέφωνα,
  • 3 αορτήρες,
  • κουκούλα full-face,
  • γάντια,
  • χειροπέδες,
  • ματσέτα,
  • 2 ρόπαλα,
  • 6 άδειες κατοχής όπλου και
  • 3 συναλλαγματικές

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ. Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:18 Στη μικρή οθόνη η έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν
18:16 Γιώργος Βασιλειάδης: «ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πρέπει να διαλυθούν για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»
18:11 Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»
18:10 Ιρλανδία: Ένοπλοι ανάγκασαν διανομέα να μεταφέρει όχημα με βόμβα
18:10 Παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή βλέπει η ΕΕ – Συστάσεις για εξοικονόμηση
18:07 Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας με τις «χρυσές» λίρες, τα όπλα, τους εκβιασμούς και τις απάτες
18:00 Εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων: Νέα εποχή, η Πάτρα στο διάστημα – Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο και ο «Αρίσταρχος»
17:57 Ο Κίμι Αντονέλι γράφει Ιστορία
17:52 Σάντσεθ για τον νόμο του Ισραήλ: «Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ»
17:52 Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την ανάκληση της ελληνοποίησης του Γουόκαπ
17:46 Τράπεζες και MSCI σήκωσαν το Χρηματιστήριο, αλλά ο Μάρτιος έκλεισε με απώλειες
17:40 Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα
17:31 Από τροφική δηλητηρίαση σε πιθανή δολοφονία: Νέα τροπή στην Ιταλία
17:30 Παίρνει μεγάλες διαστάσεις ο εμφύλιος στο Αίγιο – Η αντίδραση του Γ. Ντίνου και η ανταπάντηση του Β. Χριστόπουλου
17:23 Ελένη Λουκά: Παρέμβαση στην κηδεία της Μαρινέλλας
17:20 Σφοδρή κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
17:12 Νετανιάχου για Ιράν: «Η Δύση άργησε να δει την απειλή»
17:08 Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστοι οι θάνατοι μητέρας και κόρης – Ποινική δίωξη στον 54χρονο
17:03 Πασχαλινή αγορά: Τα μέτρα για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα
17:00 Ο Κυριάκος Γκόβας συγκλόνισε το Πανελλήνιο στον Patras Half Marathon – «Κανείς δεν πρέπει να παραιτείται»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
