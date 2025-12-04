Λάρισα: Αναβολή στη δίκη των δύο αγροτών – «Θα επιστρέψουμε με τρακτέρ στις 15/12», λένε οι συνάδελφοί τους ΒΙΝΤΕΟ

Αναβολή για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που αφορά τους δύο αγρότες οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στα επεισόδια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η αναβολή οφείλεται στην απουσία των συνηγόρων υπεράσπισης, της Ευαγγελίας Λιακούλη και του Βασίλη Κόκκαλη, οι οποίοι βρίσκονταν στη Βουλή, συμμετέχοντας στην Επιτροπή της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συνάδελφοί τους εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα και να βρεθούν ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο με ακόμη μεγαλύτερη παρουσία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στα μπλόκα θα είμαστε. Πήραμε αναβολή και θα έρθουμε ξανά στις 15/12 ακόμη πιο μαζικά, με τρακτέρ, για να αθωωθούν οι συνάδελφοί μας».

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η παρουσία των τρακτέρ παραμένει ισχυρή σε κομβικά σημεία, ενόψει νέων αποφάσεων για κλιμάκωση.

