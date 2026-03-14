Λάρισα: Καταγγελία 19χρονης για απόπειρα βιασμού από 73χρονο υδραυλικό μέσα στο σπίτι της

Καταγγελία για απόπειρα βιασμού 19χρονης φοιτήτριας ερευνούν οι Αρχές στη Λάρισα, έπειτα από περιστατικό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει η νεαρή. Η υπόθεση αφορά έναν 73χρονο υδραυλικό, ο οποίος είχε μεταβεί στον χώρο έπειτα από κλήση για να πραγματοποιήσει εργασίες.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο ηλικιωμένος φέρεται σε ανύποπτο χρόνο να της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει. Η 19χρονη αντέδρασε, άρχισε να φωνάζει και η αντίδρασή της φαίνεται πως οδήγησε τον 73χρονο να φύγει από το διαμέρισμα.

Σε κατάσταση σοκ, η φοιτήτρια ενημέρωσε αμέσως τους γονείς της και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές. Μετά την αναφορά της υπόθεσης, ο 73χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

