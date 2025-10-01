Λάρισα: Κατέληξε ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε αναζήτηση «θησαυρού»

Σε τραγωδία κατέληξε η περιπέτεια ενός 53χρονου από τον Αλμυρό Μαγνησίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια σήραγγα βάθους 22 μέτρων, κοντά στους Γόννους Λάρισας. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν το 112 δέχθηκε κλήση για παγιδευμένο άνδρα σε σπηλιά. Στο σημείο έσπευσαν 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν οξυγόνο στον εγκλωβισμένο, με τον οποίο αρχικά υπήρχε επικοινωνία. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη διαδικασία ανάσυρσης. Παρά τις προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, ο 53χρονος δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος και η παρέα του επιχείρησαν να εισέλθουν στη σπηλιά αναζητώντας «θησαυρό με λίρες». Για να εξασφαλίσουν αερισμό, είχαν κατασκευάσει έναν πρόχειρο αεραγωγό με νάιλον σακούλες. Η προσπάθεια όμως εξελίχθηκε σε εφιάλτη: αρκετά μέλη της ομάδας παρουσίασαν ζάλη και δυσφορία, ενώ μια μικρή κατολίσθηση έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση υπέστη επίσης αδιαθεσία λόγω έλλειψης οξυγόνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε η σήραγγα, καθώς και τον σκοπό της επιχείρησης.

