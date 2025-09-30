Σώος απεγκλωβίστηκε σώος από σπηλιά στη Λάρισα ο 53χρονος που έψαχνε λίρες!

Ο άνδρας μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν σε λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με μήκος περίπου 25 μέτρα

Σώος απεγκλωβίστηκε σώος από σπηλιά στη Λάρισα ο 53χρονος που έψαχνε λίρες!
30 Σεπ. 2025 22:35
Pelop News

Πολύ καλή η εξέλιξη, καθώς έχοντας τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Λάρισα ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σωτηρία του.

Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου από σπηλιά στη Λάρισα, ενώ ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν νωρίτερα, αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Με δεύτερη προσπάθεια φέρεται να τα κατάφεραν και του χορήγησαν οξυγόνο, με τον 53χρονο να ανταποκρίνεται.

Ωστόσο, υπό τον φόβο νέας κατολίσθησης κλήθηκαν ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κατασκευάσουν ειδικά υποστηλώματα, ώστε να προσεγγιστεί με ασφάλεια ο 53χρονος και να ανασυρθεί στην επιφάνεια.

Το χρονικό
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο άνδρας μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με μήκος περίπου 25 μέτρα.

Ωστόσο, την ώρα που ο 53χρονος βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, συνέβη ένα ατύχημα, με τους τρεις άλλους να προλαβαίνουν να βγουν από τη σπηλιά. Ο ένας εξ αυτών, 78 ετών, τηλεφώνησε στο γιο του και αυτός του είπε να καλέσουν το 112, όπως και έγινε.
Σώος απεγκλωβίστηκε σώος από σπηλιά στη Λάρισα ο 53χρονος που έψαχνε λίρες!

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.

Ο 78χρονος φέρεται να έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων με ασθενοφόρο, ενώ οι άλλοι δύο της παρέας των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Η απάντηση του Matthew Mcconaughey όταν τον ρώτησε ο γιος του αν φοβήθηκε να παντρευτεί τη μητέρα του
23:39 Ο Σβαρτσενέγκερ στο Βατικανό: Κάθε καθολικός μπορεί να γίνει σταυροφόρος του περιβάλλοντος, να εξολοθρεύσουμε τη ρύπανση
23:22 Το πλάνο για να ανακτήσετε τη χαμένη ευεξία εάν είστε πάνω από 60 χρονών
22:59 Από λάθος ενημέρωση φοιτητής αυτοκτόνησε!
22:55 BBC:«Πιθανότατα θα απορρίψουμε το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα», λέει η Χαμάς
22:45 Πάτρα: Έπεσε κομμάτι μαρκίζας από νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της πόλης!
22:38 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:35 Σώος απεγκλωβίστηκε σώος από σπηλιά στη Λάρισα ο 53χρονος που έψαχνε λίρες!
22:25 Φρικιαστικό έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του, βρέθηκε νεκρό ένα παιδί και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο
22:13 Φονικός ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ
22:04 Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21:54 Οδηγούσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και δεν έβαλε μυαλό! Τη 2η φορά συνελήφθη
21:43 Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες
21:34 Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!
21:24 Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
21:07 Επιστήμονες από την Πάτρα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής για την παιδική κακοποίηση
20:51 Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»
20:41 Εκδήλωση και ετήσιο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο Δημήτρη Καλογερόπουλο
20:30 Παπαδόπουλος: Η Δυτική Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της, από το 10,3% το 2014 έφτασε στο 23%
20:29 Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Κέρδη εκατομμυρίων, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, Κοκλώνης: «Δεν εμπλέκομαι εγώ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ