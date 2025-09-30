Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από το πρωί της Πέμπτης η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα

Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα
30 Σεπ. 2025 22:04
Pelop News

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στη νότια Ιταλία το απόγευμα της Τετάρτης (1/10/2025) αναμένεται να κινηθεί προς το Ιόνιο, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας από την Πέμπτη.

Καιρός (01/10/2025): Τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τη Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από το πρωί της Πέμπτης η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, όπως τονίζει ο ίδιος.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στα βόρεια τμήματα της χώρας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Η απάντηση του Matthew Mcconaughey όταν τον ρώτησε ο γιος του αν φοβήθηκε να παντρευτεί τη μητέρα του
23:39 Ο Σβαρτσενέγκερ στο Βατικανό: Κάθε καθολικός μπορεί να γίνει σταυροφόρος του περιβάλλοντος, να εξολοθρεύσουμε τη ρύπανση
23:22 Το πλάνο για να ανακτήσετε τη χαμένη ευεξία εάν είστε πάνω από 60 χρονών
22:59 Από λάθος ενημέρωση φοιτητής αυτοκτόνησε!
22:55 BBC:«Πιθανότατα θα απορρίψουμε το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα», λέει η Χαμάς
22:45 Πάτρα: Έπεσε κομμάτι μαρκίζας από νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της πόλης!
22:38 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:35 Σώος απεγκλωβίστηκε σώος από σπηλιά στη Λάρισα ο 53χρονος που έψαχνε λίρες!
22:25 Φρικιαστικό έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του, βρέθηκε νεκρό ένα παιδί και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο
22:13 Φονικός ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ
22:04 Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21:54 Οδηγούσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και δεν έβαλε μυαλό! Τη 2η φορά συνελήφθη
21:43 Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες
21:34 Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!
21:24 Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
21:07 Επιστήμονες από την Πάτρα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής για την παιδική κακοποίηση
20:51 Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»
20:41 Εκδήλωση και ετήσιο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο Δημήτρη Καλογερόπουλο
20:30 Παπαδόπουλος: Η Δυτική Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της, από το 10,3% το 2014 έφτασε στο 23%
20:29 Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Κέρδη εκατομμυρίων, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, Κοκλώνης: «Δεν εμπλέκομαι εγώ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ