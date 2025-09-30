Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στη νότια Ιταλία το απόγευμα της Τετάρτης (1/10/2025) αναμένεται να κινηθεί προς το Ιόνιο, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας από την Πέμπτη.

Καιρός (01/10/2025): Τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τη Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από το πρωί της Πέμπτης η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, όπως τονίζει ο ίδιος.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στα βόρεια τμήματα της χώρας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου:

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα… pic.twitter.com/wUw1DhDoJo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

