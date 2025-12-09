Λάρισα: Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ – Συνελήφθη η μητέρα φίλης της

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 17χρονη στη Λάρισα, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της περασμένης Κυριακής, με την Αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο ανήλικες, ηλικίας 17 ετών, εισήλθαν σε μπαρ της πόλης και κατανάλωσαν αλκοολούχο ποτό. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, γυναίκα που συνελήφθη –και η οποία είναι η μητέρα της μίας ανήλικης– φέρεται να κέρασε τις δύο κοπέλες ποτά.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του Έλληνα ιδιοκτήτη του καταστήματος, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Μία από τις δύο ανήλικες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό την επήρεια μέθης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

