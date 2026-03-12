Λαριτζανί: Απειλεί με μπλακ άουτ στην περιοχή αν πληγεί το ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο

Νέα απειλητική προειδοποίηση απηύθυνε η ιρανική πλευρά, με τον Αλί Λαριτζανί να δηλώνει ότι ενδεχόμενη καταστροφή του ηλεκτρικού δικτύου του Ιράν δεν θα περιοριστεί εντός των συνόρων της χώρας, αλλά θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε οριακό σημείο και οι δηλώσεις από την Τεχεράνη γίνονται όλο και πιο επιθετικές.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα που παρακολουθούν τις εξελίξεις, ο Λαριτζανί ανέφερε ότι αν πληγεί το ιρανικό σύστημα ηλεκτροδότησης, τότε «ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι» μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Στην ίδια τοποθέτηση φέρεται να συνέδεσε ένα τέτοιο σενάριο με στρατιωτικές συνέπειες για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ανεβάζοντας περαιτέρω το επίπεδο της ρητορικής αντιπαράθεσης.

Η αναφορά του Ιρανού αξιωματούχου έγινε, σύμφωνα με το σχετικό περιεχόμενο, ως απάντηση σε προηγούμενη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τις δυνατότητες πλήγματος κατά του ιρανικού δικτύου ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τεχεράνη επιχειρεί να δείξει ότι ένα τέτοιο χτύπημα δεν θα είχε μόνο εσωτερικό κόστος, αλλά θα επηρέαζε συνολικά την ενεργειακή και επιχειρησιακή σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Αλί Λαριτζανί έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα σε μία από τις πιο κεντρικές μορφές του ιρανικού μηχανισμού εξουσίας. Το Reuters τον περιγράφει ως βασικό διαμορφωτή ισορροπιών στο εσωτερικό του καθεστώτος μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, με αυξημένο ρόλο σε ζητήματα ασφάλειας, στρατηγικής και διαχείρισης της κρίσης.

Η νέα αυτή δήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο πιέσεων από την ιρανική πλευρά, που τις τελευταίες ημέρες περιλαμβάνει απειλές για τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιήσεις προς αμερικανικές βάσεις και σήματα για επέκταση των συνεπειών του πολέμου πέρα από τα άμεσα μέτωπα. Το τοπίο παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με κάθε νέα δημόσια τοποθέτηση να ενισχύει τον φόβο για ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

