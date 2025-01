Ανησυχία στις ΗΠΑ: Είχε σχέση ο μακελάρης της Ορλεάνης με τον οδηγό του Cybertruck που εξερράγη στο Λας Βέγκας;

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με την έκρηξη Cybertruck της Tesla έξω από ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Τραμπ στο Λας Βέγκας με διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο οδηγός του ενδέχεται να συνδέεται μέσω στρατού με τον 42χρονο που θέρισε 15 ανθρώπους στη Νέα Ορλεάνη λίγες ώρες μετά αλλαγή του έτους.

Σύμφωνα με το NBC οι αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ εξετάζουν «μια πιθανή σύνδεση μέσω στρατού» ανάμεσα στον 42χρονο στη Νέα Ορλεάνη και τον οδηγό του Tesla που σκοτώθηκε στο Λας Βέγκας από την έκρηξη.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται το γεγονός ότι οι δύο άνδρες νοίκιασαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν – ένα λευκό φορτηγάκι και ένα Cybertruck – μέσω της ίδιας εφαρμογή της Turo.

Οι ίδιες πηγές που επικαλείται το NBC, ανέφεραν ότι ο οδηγός που χρησιμοποίησε το όχημα της Tesla, είχε προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία, κάτι που έχει ήδη γίνει γνωστό για τον 42χρονο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη.

Νωρίτερα, ο σερίφης του Λας Βέγκας είχε δηλώσει ότι ερευνάται αν η έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Τραμπ έχει οποιαδήποτε σχέση με τον ISIS, προσθέτοντας, πάντως, ότι «δεν έχουμε κάποια ένδειξη ακόμα».

Οι πρώτες εικόνες με εκρηκτικά στο Tesla

Η αστυνομία του Λας Βέγκας έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά ανατριχιαστικών φωτογραφιών από το εσωτερικό του Cybertruck που εξερράγη έξω από το ξενοδοχείο Trump International στο Λας Βέγκας, αποκαλύπτοντας ένα οπλοστάσιο αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

Ο οδηγός του Cybertruck – που κατασκευάζεται από την Tesla, ιδιοκτησίας Έλον Μασκ – δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί καθώς σκοτώθηκε στην έκρηξη, ενώ ακόμη επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Όταν οι αρχές κατάφεραν τελικά να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν στην καρότσα του φορτηγού καμένα πυροτεχνήματα, φιάλες αερίου και άλλα καύσιμα.

🚨 #BREAKING: Las Vegas Police release new video of the exploded Cybertruck outside of the Trump Hotel, showing explosive ordinances in the back

Police credited the lack of damage to the Trump Hotel to the strength of the Cybertruck, as it remained mostly intact.

“The explosion… pic.twitter.com/lajQZX2pOI

— Nick Sortor (@nicksortor) January 2, 2025