Λάθος ο συναγερμός για αεροπειρατεία στη πτήση του Λος Άντζελες – Τεχνικής φύσεως το πρόβλημα

Δεν πρόκειται για αεροπειρατεία ο συναγερμός στη πτήση που απογειώθηκε από το Λος Άντζελες, σε πτήση της Singapore Airlines, αλλά αφορούσε τεχνικό πρόβλημα.

Η πτήση SQ37 της Singapore Airlines εξέπεμψε συναγερμό λίγο μετά την απογείωσή της από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το διαδικτυακό πρόγραμμα παρακολούθησης πτήσεων ADS-B Exchange.

Singapore Airlines flight #SQ37 sent out 7500 (possible #hijack) transponder code shortly after taking off from Los Angeles International Airport. #LAX

— Noreen (@njameel9) June 11, 2022