Λάθος στόχος στις Αχαρνές: Ο Ρουβίκωνας παραδέχεται την επίθεση, αλλά χωρίς συγγνώμη

Χωρίς καμία αναφορά σε συγγνώμη, αλλά με παραδοχή του λάθους, τοποθετήθηκε ο Ρουβίκωνας μετά την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.02.2026) σε επιχείρηση στις Αχαρνές.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της οργάνωσης, στόχος της επίθεσης ήταν τα γραφεία της εταιρείας Βιολάντα, ωστόσο μέλη του Ρουβίκωνα έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες άλλης επιχείρησης που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Ρουβίκωνας παραδέχθηκε ότι «έγινε λάθος» και ότι «υπήρξε λάθος αποδέκτης», επιχειρώντας να δικαιολογήσει το συμβάν με το επιχείρημα ότι οι δύο εταιρείες εφάπτονται μεταξύ τους.

Παρά το σφάλμα, η οργάνωση συνέχισε την επίθεσή της σε βάρος του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, επαναφέροντας τις κατηγορίες που έχει διατυπώσει για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Τρίκαλα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Σε ό,τι αφορά τις υλικές ζημιές, ο Ρουβίκωνας ανέφερε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη σπασμένη τζαμαρία με χρήματα της οργάνωσης.

«Τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

