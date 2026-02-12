Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, ύστερα από μαραθώνια διαδικασία απολογιών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Μετά και τις τελευταίες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση ανέρχεται πλέον στους δέκα, καθώς δύο ακόμη εμπλεκόμενοι είχαν ήδη προφυλακιστεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η απόφαση για την προφυλάκιση των οκτώ κατηγορουμένων γνωστοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Μεταξύ των προσωρινά κρατουμένων βρίσκονται και δύο αδέλφια που, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρούνται ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και ήταν γνωστά με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος». Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνται νόμιμα επιχειρηματικά και ότι στοχοποιούνται από ανταγωνιστικά συμφέροντα.

Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, με διεθνείς επαφές και οργανωμένη παραγωγή λαθραίων προϊόντων. Υπολογίζεται ότι παρήγαγε περίπου οκτώ εκατομμύρια τσιγάρα μηνιαίως, με παράνομα έσοδα που ξεπερνούσαν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



