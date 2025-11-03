Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και την καθυστέρηση στους εμβολιασμούς για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εξολόθρευση της επαρχίας» και για αδιαφορία απέναντι στους κτηνοτρόφους.

03 Νοέ. 2025 13:49
Pelop News

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε «άστοχο και καταστροφικό» τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται την υπόθεση των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός. Όπως τόνισε, «άλλο είναι ο εξορθολογισμός κι άλλο η εξολόθρευση», προσθέτοντας πως η επαρχία και η ακριτική Ελλάδα «δολοφονούνται πολιτικά και κοινωνικά».

Για τα ΕΛΤΑ

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» υποστήριξε ότι η απόφαση για το κλείσιμο δεκάδων ταχυδρομικών καταστημάτων στερεί από τους πολίτες της περιφέρειας βασικές υπηρεσίες.

«Δεν υπάρχει καμία έγνοια για τους Έλληνες πολίτες που βλέπουν να ερημώνεται ο τόπος τους. Το 70% της χώρας είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και λίγες ακόμη πόλεις, ενώ το υπόλοιπο 30% είναι η επαρχία και η ακριτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση έρχεται να δολοφονήσει αυτή τη δεύτερη Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση «να ξεκινήσει τον εξορθολογισμό από τα μεγάλα αστικά κέντρα» και όχι από την επαρχία, ενώ υποστήριξε πως «οι αποφάσεις αυτές εξυπηρετούν πολιτικούς φίλους μέσα από ιδιωτικά συμφέροντα».
«Το κακό δεν είναι να έχεις ιδιωτικές εταιρείες, το κακό είναι να έχουν τις ιδιωτικές εταιρείες οι φίλοι σου και να αποφασίζεις εσύ που θα τις δώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Αναφερόμενη στο θέμα της ευλογιάς που πλήττει την κτηνοτροφία, η Αφροδίτη Λατινοπούλου παρουσίασε επιστολή του επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ ζητά από την Ελλάδα να προχωρήσει άμεσα στον εμβολιασμό των ζώων.

«Υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, άμεσα διαθέσιμο και δωρεάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει εδώ και έξι μήνες να γίνει εμβολιασμός», σημείωσε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τις ευρωπαϊκές συστάσεις και αφήνει τον κτηνοτροφικό κλάδο εκτεθειμένο: «Η κυβέρνηση προτιμά να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές μας; Γιατί δεν παραδέχονται ότι έχουν λάβει την επιστολή; Μόνο που δεν εκλιπαρεί η Ευρώπη να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Δεν το κάνουν γιατί είναι ψεύτες και γιατί μάλλον θέλουν να δολοφονήσουν τα ζώα των πολλών για να σώσουν τις τσέπες μερικών».
