Λαζαρίδης για Καραμανλή – Σαμαρά: «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα» και αιχμές για το “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”

Στις δηλώσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τοποθετήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, με αιχμές για το παρελθόν και σαφή αναφορά στη σημερινή γραμμή της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για δύο πρώην πρωθυπουργούς που έχουν δικαίωμα άποψης, σημειώνοντας όμως ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. «Ακούμε τις απόψεις τους, αλλά να θυμίσω ότι επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή βγήκε το γνωστό “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να σχολιάσει.

Σε ερώτηση για την κοινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου σε εκδήλωση, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε με νόημα ότι θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι για το τι τους ενώνει σήμερα, ενώ σχολίασε λακωνικά πως «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου».

Αναφερόμενος γενικότερα στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται απέναντι στους αγρότες. Όπως είπε, στο τέλος του έτους οι αγρότες θα έχουν λάβει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας πως το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κώστα Καραμανλή λόγω της ενασχόλησής του με το συνεταιριστικό κίνημα, σημειώνοντας ότι ένας πρώην πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη με βαθύτερη γνώση των ζητημάτων.

Σε ερώτηση για το αν οι παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών συνδέονται με σενάρια αλλαγής ηγεσίας στη ΝΔ, ο κ. Λαζαρίδης εμφανίστηκε κατηγορηματικός. Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι το πολιτικό του παρελθόν είναι γνωστό, ενώ για τον Κώστα Καραμανλή εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι δεν εμπλέκεται σε τέτοιου είδους σενάρια.

Όπως ανέφερε, ζήτημα αλλαγής ηγεσίας στη ΝΔ τίθεται μόνο σε περίπτωση εκλογικής ήττας του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσθέτοντας με βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκ νέου αυτοδύναμη. Τόνισε τέλος ότι, παρά τις όποιες αποστάσεις στις σχέσεις τους, ο Κώστας Καραμανλής παραμένει ένας πολιτικός που –κατά την εκτίμησή του– αγαπά την παράταξη και δεν λειτουργεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

