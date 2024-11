Le Monde: Η Ευρώπη εξετάζει την αποστολή στρατού ή μισθοφόρων στην Ουκρανία

Οι συζητήσεις για την αποστολή δυτικών στρατευμάτων και ιδιωτικών εταιρειών μισθοφόρων στην Ουκρανία επανενεργοποιήθηκαν, καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια νέα φάση κλιμάκωσης αποκαλύπτει η Le Monde.

Πρόκειται για ευαίσθητες συζητήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι απόρρητες, αλλά έχουν επανεκκινήσει με στόχο μια πιθανή απόσυρση της αμερικανικής υποστήριξης προς το Κίεβο μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Η συζήτηση για την αποστολή «στρατευμάτων» στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε συνάντηση των συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι τον Φεβρουάριο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Γερμανία.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό δεν έχει απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, αναβίωσε τις τελευταίες εβδομάδες με την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των τελετών της 11ης Νοεμβρίου.

🔴Europe is discussing the possibility of sending troops to Ukraine due to the possibility of stopping the US arms supply to Ukraine after Donald Trump took office. -Le Monde pic.twitter.com/yGiVzWnuye

— ShortsNews (@ShortsNewss) November 25, 2024