Λεμπέσης: «Είχαμε δυστοκία στην επίθεση, αλλά θα το βρούμε»

Στο θέμα της επίθεσης και το πρόβλημα που έχει η ομάδα στάθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης και στις δηλώσεις του, ο προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης οι οποίος μιλώντας στο KOE TV, ανέφερε:

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την αγωνιστική προσπάθεια των παιδιών, κυρίως στην άμυνα, όπου έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν με πάθος και μαχητικότητα. Δεν είμαι όμως το ίδιο ικανοποιημένος από το επιθετικό κομμάτι — πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε μια δυστοκία στην επίθεση και δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε τα γκολ που χρειαζόμασταν. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά δεν τα παράτησαν και είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο παιχνίδι θα τα καταφέρουν ακόμη καλύτερα».

Χαμένη ευκαιρία για τον ΝΟΠ-Έμεινε ισόπαλος με τα Χανιά

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του ΝΟ Χανίων, Κατσουλάκης, μιλώντας στο KOE TV, τόνισε: «Είμαι ικανοποιημένος γιατί πήραμε έναν βαθμό σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Η Πάτρα και εμείς είμαστε ομάδες που θα διεκδικήσουμε την παραμονή, οπότε βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι, αν και κάναμε αρκετά λάθη στις πάσες μας. Καταφέραμε, όμως, να το γυρίσουμε και, για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσαμε ακόμη και να πάρουμε τη νίκη. Είμαι ευχαριστημένος, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τον βαθμό».

Πάντως, στον ΝΟΠ τα είχανε με την απόφαση του Κουρτίδη να αποβάλει αυστηρά τον Μπιοκάνιν ο οποίος για ένα διαξιφισμό αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση και αυτό στοίχισε στην Πατρινή ομάδα.

