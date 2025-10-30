Λεχαινά: 16χρονος τα ήπιε σε κατάστημα, κατέληξε στο νοκομείο

Στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, μεταφέρθηκε 16χρονος, από τον πατέρα του υπό την επήρρεια μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοολ σε κατάστημα στην περιοχή των Λεχαινών Ηλείας.

Ο ανήλικος στη συνέχεια διεκομίσθει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το απόγευμα Πέμπτη 29/10/2025, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Παράλληλα, θα ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

