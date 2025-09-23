Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού

Έφυγε από τη ζωή ο Θοδωρής Αναστόπουλος, μια προσωπικότητα με έντονη παρουσία στα Λεχαινά και την ευρύτερη περιοχή, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο και παρακαταθήκη.

Με σπουδαία επαγγελματική πορεία ως Αρχιτέκτων – Πολιτικός Μηχανικός, συνέδεσε το όνομά του με σημαντικά έργα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου. Παράλληλα, διακρίθηκε για τη δράση του στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, συμμετέχοντας ενεργά στα κοινά, ενώ το πάθος του για το θέατρο τον οδήγησε να ξεχωρίσει ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης σε θεατρική ομάδα της περιοχής.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χρυσούλα και τον γιο του Χαράλαμπο.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Λεχαινά. Σύμφωνα με την επιθυμία του, ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα.

Πηγή: patrisnews.com

