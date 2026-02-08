Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Σε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς, συνεργασίας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Δημαρχείο Λεχαινών, έδρα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος, ο οποίος ευλόγησε την πίτα και απηύθυνε εγκάρδιες ευχές για μια δημιουργική και ειρηνική χρονιά.

Στην τελετή παρέστησαν ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Τελωνειακών Αρχών και το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης εκπρόσωπος της βουλευτού Ηλείας κας Αυγερινοπούλου Διονυσίας , εκπρόσωπος της Περιφέρειας ο κ. Παναγούλιας, ενώ οι Βουλευτές Ηλείας κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας και κ. Μιχάλης Κατρίνης απέστειλαν χαιρετισμούς.

​Ο Μητροπολίτης κ.κ. Αθανάσιος, κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο της Δημοτικής Αρχής, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προσωπικότητα και τη δυναμική του Δημάρχου.

Ο Σεβασμιώτατος εξήρε την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητα του Γιάννη Λέντζα, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν εφησυχάζει ποτέ και βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Δήμαρχος «τρέχει» καθημερινά στα Υπουργεία, διεκδικώντας με πείσμα και φέροντας σημαντικούς πόρους και χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη του τόπου.

​Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γιάννης Λέντζας ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την αμέριστη πνευματική του στήριξη και επικεντρώθηκε στον “κινητήριο μοχλό” του Δήμου, που δεν είναι άλλος από το ανθρώπινο δυναμικό του.

Στη δήλωσή του, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εργαζόμενους για την πολύτιμη συνδρομή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία της διοίκησης βασίζεται στο κλίμα αγάπης, αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας στήριξης που κυριαρχεί σε όλες τις υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



