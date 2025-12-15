Λευκάδα: Τρίχρονο παιδί έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στη Λευκάδα. Ένα αγοράκι περίπου τριών ετών έπεσε μέσα σε ανοιχτό βόθρο σε κατοικία στην περιοχή της Νικιάνας, προκαλώντας πανικό στους οικείους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, το παιδί έπεσε αιφνιδιαστικά μέσα στην τρύπα και εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν για την επιχείρηση διάσωσης.

Οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέσα στον βόθρο και, όπως περιγράφουν, ήρθαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα φορτισμένη εικόνα, καθώς είδαν το μικρό παιδί σε κατάσταση σοκ να κινεί τα χεράκια του και να ζητά βοήθεια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το αγοράκι απεγκλωβίστηκε σώο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το παιδί δεν έφερε εμφανή τραύματα, ωστόσο ήταν εμφανώς ταραγμένο από την περιπέτειά του. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν εγκαταστάσεις χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας, ειδικά σε χώρους όπου κινούνται μικρά παιδιά, ενώ η έγκαιρη και ψύχραιμη επέμβαση της Πυροσβεστικής αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή των χειρότερων.

