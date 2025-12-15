Λευκάδα: Τρίχρονο παιδί έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα

Σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Λευκάδα: Τρίχρονο παιδί έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα
15 Δεκ. 2025 18:42
Pelop News

Ένα σοκαριστικό περιστατικό, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στη Λευκάδα. Ένα αγοράκι περίπου τριών ετών έπεσε μέσα σε ανοιχτό βόθρο σε κατοικία στην περιοχή της Νικιάνας, προκαλώντας πανικό στους οικείους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, το παιδί έπεσε αιφνιδιαστικά μέσα στην τρύπα και εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν για την επιχείρηση διάσωσης.

Οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέσα στον βόθρο και, όπως περιγράφουν, ήρθαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα φορτισμένη εικόνα, καθώς είδαν το μικρό παιδί σε κατάσταση σοκ να κινεί τα χεράκια του και να ζητά βοήθεια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το αγοράκι απεγκλωβίστηκε σώο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το παιδί δεν έφερε εμφανή τραύματα, ωστόσο ήταν εμφανώς ταραγμένο από την περιπέτειά του. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν εγκαταστάσεις χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας, ειδικά σε χώρους όπου κινούνται μικρά παιδιά, ενώ η έγκαιρη και ψύχραιμη επέμβαση της Πυροσβεστικής αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή των χειρότερων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:28 Στη Λευκάδα αγοράκι δύο χρονών έπεσε σε βόθρο! ΒΙΝΤΕΟ
20:17 Βόλος: Προφυλακίστηκε πενταμελής συμμορία για τον εκβιασμό 19χρονου, είχαν απειλήσει ότι θα τον σκοτώσουν!
20:04 Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 12 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία
19:52 Πέθανε η Ειρήνη Μαρινάκη, μητέρα του προέδρου του Ολυμπιακού
19:40 ΠΣΑΤ: Για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς «μάχη» Αντετοκούνμπο, Καραλή, Ντούσκου
19:31 «Έκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη», μέσω φίλης της η…απολογία της 16χρονης
19:20 Καιρός: Έρχονται βροχές και διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα ως την εβδομάδα των Χριστουγέννων
19:08 Σε μία από τις δύο εξαφανισμένες Γαλλίδες τουρίστριες ανήκει ο σκελετός που βρέθηκε στη Σίκινο
19:00 Αιγιάλεια: Για καλοκαίρι πάει η Μητροπόλεως
18:52 Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου
18:51 «Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω αντίο», συγκλονίζει ο Άννα Φόνσου για τον χαμό του Αλμπέρτο Εσκενάζι
18:42 Έλληνας «Εσκομπάρ»: Αυτό ήταν δρομολόγιο του ναρκοπλοίου του στον Ατλαντικό με τρεις τόνους κοκαΐνης!
18:42 Λευκάδα: Τρίχρονο παιδί έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα
18:34 Βενεζουέλα: Κάταγμα στη σπονδυλική στήλη υπέστη η Ματσάδο κατά τη διαφυγή της από τη χώρα
18:33 «Μετά το χαμένο πέναλτι στη Μόσχα σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο»! Συγκλονίζει ο Τζον Τέρι
18:26 Plagiarism, τι είναι. Δωρεάν έλεγχος Plagiarism και AI για φοιτητές
18:18 Σχέδιο «θωράκισης» της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας
18:10 Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ επιμένουν να παραχωρήσει η Ουκρανία το Ντονμπάς
18:02 Αιγιάλεια: Δεύτερη αθώωση του Θανάση Παναγόπουλου για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας – Έλειπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
17:54 Ελεύθερος αφέρθηκε μετά την απολογία του 48χρονος που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία της δολοφονίας του Λάλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ