Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο δίνει χάρη σε 22 πρόσωπα – Οι περισσότεροι τον είχαν αμφισβητήσει

Μεταξύ αυτών, οι 20 είχαν «καταδικαστεί για εγκλήματα εξτρεμιστικού χαρακτήρα», ένας όρος που χρησιμοποιείται για ακτιβιστές που έχουν καταδικαστεί για την αντίθεσή τους στον πρόεδρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994.

30 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο υπέγραψε διάταγμα δίνοντας χάρη σε 22 πρόσωπα – 15 γυναίκες και 7 άνδρες – «καθώς πλησιάζει η νέα χρονιά», δήλωσε σήμερα η προεδρία σε ανακοίνωση.

Μεταξύ αυτών, οι 20 είχαν «καταδικαστεί για εγκλήματα εξτρεμιστικού χαρακτήρα», ένας όρος που χρησιμοποιείται για ακτιβιστές που έχουν καταδικαστεί για την αντίθεσή τους στον πρόεδρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994.

Ο 71χρονος Λουκασένκο έχει καταπνίξει πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης λαϊκής κινητοποίησης το 2020 και 2021, όταν δεκάδες χιλιάδες Λευκορώσοι διαδήλωσαν κατά της επανεκλογής του, που θεωρήθηκε ότι ήταν προϊόν εκλογικής νοθείας.

Η προεδρική χάρη δόθηκε για «ανθρωπιστικούς λόγους και προς το συμφέρον των οικογενειών», σύμφωνα με την προεδρία, που δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των προσώπων αυτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τη Λευκορωσία να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους με αντάλλαγμα την άρση ή τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

Περισσότεροι από 100 κρατούμενοι απελευθερώθηκαν έτσι τον Δεκέμβριο και αμέσως μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία και τη Λιθουανία, συμπεριλαμβανομένου του ακτιβιστή Άλες Μπιαλιάτσκι, εκ των βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2022, και των προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης Μαρία Κολεσνίκοβα και Βίκτορ Μπαμπαρικο.

Σύμφωνα με τη λευκορωσική μη κυβερνητική οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων Viasna, η χώρα συνεχίζει να μετρά περισσότερους από χίλιους πολιτικούς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων τον αντιπολιτευόμενο Μίκολα Στατκέβιτς, που απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο αλλά επέστρεψε στη φυλακή αφότου αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.

