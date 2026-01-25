«Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς

Το Συνέδριο κατέληξε σε κοινό κείμενο που συνδυάζει ριζοσπαστική Αριστερά και ευρύτερες συμμαχίες

«Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
25 Ιαν. 2026 20:47
Pelop News

Συμβιβαστική λύση προέκυψε στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, μετά από τρεις ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ρήξης που είχε διαφανεί από την έναρξη των εργασιών.

Η Επιτροπή Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης κατέληξε σε κοινό κείμενο, το οποίο παρουσίασε στο σώμα του Συνεδρίου ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Το κείμενο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, με μόλις 15 λευκά και 20 κατά.

Σύμφωνα με την πολιτική απόφαση, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει την ΝΔ «κυρίαρχη αλλά όχι ηγεμονική», ενώ προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω δεξιάς μετατόπισης και ενίσχυσης της Ακροδεξιάς. Το κόμμα δηλώνει ότι αγωνίζεται για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πόλου που θα αντιπαρατεθεί συνολικά με τη Δεξιά, «με όρους στρατηγικής σύγκρουσης» με τον νεοφιλελευθερισμό, τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την πολεμική οικονομία.

Ο πόλος αυτός απευθύνεται στην Αριστερά, την πολιτική οικολογία, τις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, τα κοινωνικά κινήματα και τον κόσμο της αποχής, με στόχο την αλλαγή των συσχετισμών και την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής.

Η απόφαση διευκρινίζει ότι το προτεινόμενο μέτωπο δεν συνιστά κεντρώα ή κεντροαριστερή λύση, ούτε ρευστοποίηση της Αριστεράς σε μια ασαφή «δημοκρατική παράταξη». Απορρίπτει τις προσωποκεντρικές στρατηγικές και τα προσωποπαγή κόμματα, που θεωρεί ότι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και της εργασίας.

Για τη συγκρότηση κάθε ενωτικής προσπάθειας, η Νέα Αριστερά θέτει ως βασικές προϋποθέσεις:

  • Πρόγραμμα με καθαρές ριζοσπαστικές προτάσεις, χωρίς λογική «μέσου όρου».
  • Δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, σεβασμό στην αυτονομία των επιμέρους χώρων και απόρριψη λογικών μοναδικής αλήθειας ή αυτοδικαίωσης.
  • Κρίσιμο ρόλο της ριζοσπαστικής Αριστεράς στη συγκρότηση και κατεύθυνση του μετώπου.

Ταυτόχρονα, το κόμμα δεσμεύεται να εργαστεί παράλληλα για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής ανανεωτικής Αριστεράς και Οικολογίας.

Τέλος, η απόφαση τονίζει ότι με ισχυρή και αυτοδύναμη κομματική παρουσία, η Νέα Αριστερά είναι έτοιμη να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός μετώπου που θα εμπνεύσει ξανά όσους αντιστέκονται στη δυστοκία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
21:00 Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»
20:56 Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους
20:47 «Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
20:40 Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα
20:38 Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
20:33 Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών
20:26 Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα
20:18 Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:17 Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
20:04 Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο
20:03 Βλάχος: «Θέλαμε πολύ να φύγουμε από εδώ με μετάλλιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ