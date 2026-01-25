«Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς

Συμβιβαστική λύση προέκυψε στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, μετά από τρεις ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ρήξης που είχε διαφανεί από την έναρξη των εργασιών.

Η Επιτροπή Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης κατέληξε σε κοινό κείμενο, το οποίο παρουσίασε στο σώμα του Συνεδρίου ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Το κείμενο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, με μόλις 15 λευκά και 20 κατά.

Σύμφωνα με την πολιτική απόφαση, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει την ΝΔ «κυρίαρχη αλλά όχι ηγεμονική», ενώ προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω δεξιάς μετατόπισης και ενίσχυσης της Ακροδεξιάς. Το κόμμα δηλώνει ότι αγωνίζεται για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πόλου που θα αντιπαρατεθεί συνολικά με τη Δεξιά, «με όρους στρατηγικής σύγκρουσης» με τον νεοφιλελευθερισμό, τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την πολεμική οικονομία.

Ο πόλος αυτός απευθύνεται στην Αριστερά, την πολιτική οικολογία, τις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, τα κοινωνικά κινήματα και τον κόσμο της αποχής, με στόχο την αλλαγή των συσχετισμών και την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής.

Η απόφαση διευκρινίζει ότι το προτεινόμενο μέτωπο δεν συνιστά κεντρώα ή κεντροαριστερή λύση, ούτε ρευστοποίηση της Αριστεράς σε μια ασαφή «δημοκρατική παράταξη». Απορρίπτει τις προσωποκεντρικές στρατηγικές και τα προσωποπαγή κόμματα, που θεωρεί ότι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και της εργασίας.

Για τη συγκρότηση κάθε ενωτικής προσπάθειας, η Νέα Αριστερά θέτει ως βασικές προϋποθέσεις:

Πρόγραμμα με καθαρές ριζοσπαστικές προτάσεις, χωρίς λογική «μέσου όρου».

Δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, σεβασμό στην αυτονομία των επιμέρους χώρων και απόρριψη λογικών μοναδικής αλήθειας ή αυτοδικαίωσης.

Κρίσιμο ρόλο της ριζοσπαστικής Αριστεράς στη συγκρότηση και κατεύθυνση του μετώπου.

Ταυτόχρονα, το κόμμα δεσμεύεται να εργαστεί παράλληλα για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής ανανεωτικής Αριστεράς και Οικολογίας.

Τέλος, η απόφαση τονίζει ότι με ισχυρή και αυτοδύναμη κομματική παρουσία, η Νέα Αριστερά είναι έτοιμη να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός μετώπου που θα εμπνεύσει ξανά όσους αντιστέκονται στη δυστοκία.

