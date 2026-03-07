Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής στο Μπακού.

Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
07 Μαρ. 2026 12:56
Pelop News

Με ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση επιβεβαίωσε την κλάση του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Μπακού.

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής παρουσίασε πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και συγκέντρωσε συνολικά 14.300 βαθμούς, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ίλια Ζάικα με 14.600 βαθμούς, ενώ την τριάδα των μεταλλίων συμπλήρωσε ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 14.233.

Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πετρούνιας είχε βαθμό δυσκολίας 5.6, ίδιο με εκείνον του προκριματικού γύρου. Στην εκτέλεση συγκέντρωσε 8.700 βαθμούς, με τη συνολική του βαθμολογία να τον φέρνει στη δεύτερη θέση του τελικού.

Τέταρτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Αζέρος Νικίτα Σιμόνοφ, μένοντας εκτός βάθρου σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου.

Με αυτή τη νέα διάκριση, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να επιβεβαιώνει την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι
12:56 Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
12:48 Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση
12:36 Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι τις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι
12:24 Μυστήριο στην Κόρινθο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα
12:12 Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 65χρονος έπεσε από σκαλωσιά
12:00 Ναρκωτικά «Made in USA» στην Πάτρα: Τα φίλτρα νερού ήταν… χασίς
11:48 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
11:48 «Το Αγρίμι»: Η Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για δύο παραστάσεις στο θέατρο act
11:36 ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ στην κηδεία του Τζέσε Τζάκσον – «Οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται καθημερινές επιθέσεις»
11:24 Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – «90 ναυτικοί και δεκάδες ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή»
11:20 Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό
11:12 Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών νότια του νησιού – Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβους
11:11 Πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη, έφυγε σε ηλικία 59 ετών
11:07 Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»
11:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων ενόψει Πάσχα – Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις
10:48 Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO
10:36 Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων
10:24 Δυόμισι χρόνια χωρίς απαντήσεις: Στο αρχείο η εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»
10:12 Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μέσα στο σπίτι της μετά από πυροβολισμό – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ