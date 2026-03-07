Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Με ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση επιβεβαίωσε την κλάση του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Μπακού.

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής παρουσίασε πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και συγκέντρωσε συνολικά 14.300 βαθμούς, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ίλια Ζάικα με 14.600 βαθμούς, ενώ την τριάδα των μεταλλίων συμπλήρωσε ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 14.233.

Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πετρούνιας είχε βαθμό δυσκολίας 5.6, ίδιο με εκείνον του προκριματικού γύρου. Στην εκτέλεση συγκέντρωσε 8.700 βαθμούς, με τη συνολική του βαθμολογία να τον φέρνει στη δεύτερη θέση του τελικού.

Τέταρτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Αζέρος Νικίτα Σιμόνοφ, μένοντας εκτός βάθρου σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου.

Με αυτή τη νέα διάκριση, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να επιβεβαιώνει την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής.

