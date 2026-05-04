Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες

Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Λειψία αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών σήμερα (4/5) στο κέντρο της πόλης τραυματίζοντας τουλάχιστον 8 άτομα.

Ιράν: Επίθεση με drone, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ομάν

Πλέον μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen. Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

BREAKING: A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, leaving multiple people injured, according to reports. pic.twitter.com/kQoUNCk3Cr — Breaking911 (@Breaking911) May 4, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



