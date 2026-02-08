Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ

Τα στοιχεία ΕΥΔΑΠ δείχνουν σοβαρή πτώση αποθεμάτων λόγω κλιματικής κρίσης. Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και αναπροσαρμογή τιμολογίων για να εξασφαλιστεί νερό στην Αττική.

08 Φεβ. 2026 10:57
Τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ αποκαλύπτουν δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού στην Αττική, με την τάση να γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητική τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται συστηματικά από το 1985, οι ταμιευτήρες σήμερα διαθέτουν 560 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όταν πριν από ένα χρόνο το απόθεμα ήταν 667 εκατ. και πριν από δύο χρόνια ξεπερνούσε τα 900 εκατ. κυβικά μέτρα. Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που έδωσαν μια προσωρινή ανάσα, η συνολική πτωτική πορεία παραμένει σαφής και ανησυχητική.

Η κλιματική κρίση μεταφράζεται σε κρίση νερού και λειψυδρίας, με τις μεσογειακές χώρες –και ιδιαίτερα η Ελλάδα– να δέχονται ισχυρό πλήγμα. Στην Αττική, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Κύριες αιτίες της πτώσης

Οι εισροές των ταμιευτήρων μειώνονται συνεχώς λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και παρατεταμένων περιόδων ανομβρίας. Ταυτόχρονα, η ημερήσια κατανάλωση παραμένει σταθερά υψηλή, περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα, δημιουργώντας αυξημένη πίεση στο σύστημα ύδρευσης.

Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) αντιμετωπίζει την κατάσταση με ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Το πλάνο περιλαμβάνει:

  • Αντικατάσταση παλαιών αγωγών και μείωση διαρροών
  • Ψηφιακή παρακολούθηση και διαχείριση δικτύων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων
  • Ενίσχυση ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος
  • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης
  • Επαναχρησιμοποίηση νερού όπου είναι εφικτό

Αναπροσαρμογή τιμολογίων μετά από 17 χρόνια

Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης, τα οποία παρέμεναν αμετάβλητα για 17 χρόνια. Σύμφωνα με παράγοντες της εταιρείας, η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία για να στηριχθούν τα κρίσιμα έργα υποδομής και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επάρκεια και ποιότητα του νερού. Ακόμα και μετά την αναπροσαρμογή, τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ παραμένουν από τα χαμηλότερα μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Συλλογική ευθύνη

Η ΕΥΔΑΠ και οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι η διαχείριση του νερού απαιτεί συλλογική ευθύνη από όλους: Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και πολίτες. Η έγκαιρη δράση, οι επενδύσεις, η συνεργασία και η συνειδητή κατανάλωση αποτελούν μονόδρομο για να μην αντιμετωπίσει η Αττική πολύ σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον.

