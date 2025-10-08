Λεκορνί: «Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε»

Έπειτα από ερωτήσεις που δέχτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δημόσιου καναλιού France 2 στις 20:00 (21:00 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη (08.10.2025), ο Σεμπαστιάν Λεκορνί τόνισε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να διορίσει νέο πρωθυπουργό «εντός των επόμενων 48 ωρών».

Ύστερα από τρεις ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε λάβει εντολή από τον Γάλλο πρόεδρο να επιδιώξει μια «τελευταία ευκαιρία για συμφωνία», εκτίμησε ότι «μια πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης απορρίπτει τη διάλυση, καθώς βλέπει πως η διάλυση δεν προσφέρει λύση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές κοινοβουλευτικές ομάδες, ακόμη και από την αριστερά, είναι διατεθειμένες να συνεννοηθούν πάνω σε έναν κοινό προϋπολογισμό, ένδειξη ότι «υπάρχει δρόμος» για την αποφυγή θεσμικού αδιεξόδου.

Ο Λεκορνί, που είχε υποβάλει την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιδιώξει νέα θητεία στο Ματινιόν: «Η αποστολή μου έχει πλέον ολοκληρωθεί».

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός δήλωσε επίσης, αναφερόμενος σε ένα ενδεχόμενο παραίτησης του Εμανουέλ Μακρόν, ότι «μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν είναι η στιγμή να αλλάξει η Γαλλία πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν το τέλος της σύντομης φάσης πολιτικής διαμεσολάβησης που του είχε αναθέσει ο Μακρόν και ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα περίοδο ανασχηματισμού και αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος αναμένεται να λάβει την τελική του απόφαση «εντός των επόμενων 48 ωρών», καθώς, σύμφωνα με τον Λεκόρνου, «μια απόλυτη πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης αντιτίθεται στη διάλυση» και οι «προοπτικές πρόωρων εκλογών απομακρύνονται».

Προϋπολογισμός από τη Δευτέρα

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης ότι ένα σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό θα κατατεθεί τη Δευτέρα, προκειμένου να αποφευχθεί ένα πολιτικό και δημοσιονομικό αδιέξοδο στο τέλος του έτους. «Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που συναντήθηκαν μαζί μου μού είπαν ότι δεν πρέπει να ρισκάρουμε να μείνουμε χωρίς προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου», δήλωσε στο κανάλι France 2.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, που συνεχίζει τις διαβουλεύσεις του ενόψει του διορισμού του διαδόχου του, διευκρίνισε ότι φρόντισε να είναι έτοιμο το σχέδιο προϋπολογισμού, παρά το ασταθές πολιτικό πλαίσιο. «Δεν θα είναι τέλειο, καθώς διορίστηκα πρόσφατα, αλλά θα υπάρξουν πολλά προς συζήτηση», παραδέχθηκε.

Αναφορικά με το ζήτημα της «φορολογικής δικαιοσύνης», ο Λεκορνί διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε «να μην κάνει οτιδήποτε επιπόλαιο στη φορολογία» παρά την κρίση. «Μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τη φορολογία στο Κοινοβούλιο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι αυξήσεις φόρων παραμένουν «ταμπού» για τους Γάλλους.

«Εγώ, είχα σκεφτεί — και το λέω δημόσια — ότι αν ορισμένοι φόροι έπρεπε να αυξηθούν, αυτό θα έπρεπε να δικαιολογηθεί», κατέληξε, επιμένοντας στην ανάγκη για έναν διαφανή διάλογο γύρω από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Γαλλίας.

