Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα της 15ης Φεβρουαρίου στη Λέρο από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες προς 44χρονη γυναίκα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.

