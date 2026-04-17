Λέσβος: 10 κτηνίατροι, ομάδα κρίσης και σχέδιο για να «ξεμπλοκάρουν» τα τυριά λόγω αφθώδους πυρετού

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει στη Λέσβο η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου σε έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα, με τη συμμετοχή παραγωγικών και τοπικών φορέων του νησιού. Το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε το υπουργείο ήταν πως η κρίση απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις συνέπειες των περιορισμών.

Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά και στο τραπέζι βρέθηκαν κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι, παραγωγοί, αυτοδιοικητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, σε μια προσπάθεια να αποτιμηθεί η επιδημιολογική εικόνα και να διαμορφωθούν άμεσα επόμενα βήματα. Στο επίκεντρο βρέθηκε όχι μόνο η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και η οικονομική ασφυξία που έχουν ήδη προκαλέσει στη Λέσβο τα περιοριστικά μέτρα, με το νησί να μετρά καθημερινές απώλειες σε γάλα, κρέας και τυροκομικά προϊόντα.

Από τη σύσκεψη προέκυψε ότι επεξεργάζεται σχέδιο για μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριών από τη Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με συγκεκριμένες δικλίδες βιοασφάλειας. Η κίνηση αυτή επιχειρεί να δώσει μια πρώτη ανάσα στην τοπική παραγωγή, χωρίς να υπονομεύσει την προσπάθεια περιορισμού της νόσου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η άμεση μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο νησί για την ενίσχυση της κλινικής επιτήρησης, καθώς και η δημιουργία ομάδας διαχείρισης κρίσης που θα συντονίζει όλες τις επιτόπιες δράσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκαν και τα μέτρα οικονομικής στήριξης, με την κυβέρνηση να έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα 8 εκατ. ευρώ για τα τυροκομεία της Λέσβου που επλήγησαν από τους περιορισμούς. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για ταχύτερες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού, αλλά και επιτάχυνση διαδικασιών προμηθειών που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κρίσης.

Βγαίνοντας από το υπουργείο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς απέφυγε να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του, λέγοντας μόνο ότι έγινε μια καλή συζήτηση και ότι θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Ωστόσο, το κλίμα έξω από το υπουργείο έδειχνε καθαρά το μέγεθος της πίεσης που δέχεται το νησί. Εκπρόσωποι παραγωγών και φορέων που συγκεντρώθηκαν εκεί μετέφεραν την αγωνία μιας τοπικής οικονομίας που, όπως λένε, βρίσκεται πλέον στο όριο.

Η ανησυχία αυτή αποτυπώνεται και στις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στη Λέσβο. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς λιμανιών, ζητώντας να επιτραπεί η έξοδος προϊόντων από το νησί και να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για αποζημιώσεις σε ζωικό κεφάλαιο και παραγωγή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ζημιά έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις, με χιλιάδες ζώα να μένουν αδιάθετα και μεγάλες ποσότητες γάλακτος και τυριού να εγκλωβίζονται στο νησί.

Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αρκούν για να περιορίσουν όχι μόνο τη ζωονόσο, αλλά και την οικονομική κατάρρευση που φοβούνται οι παραγωγοί. Για τη Λέσβο, το διακύβευμα δεν είναι πια μόνο η υγειονομική διαχείριση του αφθώδους πυρετού, αλλά και η επιβίωση ενός ολόκληρου παραγωγικού ιστού που βλέπει το νησί να στενεύει επικίνδυνα.

