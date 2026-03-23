Λέσβος: Κρούσμα αφθώδους πυρετού και σε τρίτη μονάδα εκτροφής

Στη Λέσβο καταγράφηκε ένα ακόμη ένα κρούσμα αφθώδους πυρετού καταγράφηκε στην περιοχή της Πέλοπης, εντός της ζώνης προστασίας, αυτή τη φορά σε γειτονική εκτροφή στην οποία ανιχνεύτηκε το αρχικό κρούσμα που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει περίπου 300 έως 350 ζώα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις της νόσου στην περιοχή.

«Θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη», δήλωσε ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου.

Υπενθυμίζεται πως εχθές (22/3) εντοπίστηκε κρούσμα πάλι στην περιοχή της Πελόπης.

