Ποινή κάθειρξης 12,5 χρόνων σε πρώην αρχιμανδρίτη για απάτη ύψους 1,3 εκατ. ευρώ! Υπόσχονταν ότι θα γίνει Μητροπολίτης

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλλε ποινή κάθειρξης 12,5 χρόνων και πρόστιμο 20.000 ευρώ στον πρώην αρχιμανδρίτη, που κατηγορείται ότι εξαπάτησε πιστούς διαδίδοντας ότι διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας με συνεργό του «δωρεές» άνω του 1,3 εκατ. ευρώ.

Καιρός: Βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια

Ο 70χρονος, μαζί με τον συγκατηγορούμενό του, πρώην ιερέα που καταδικάστηκε με την ίδια ποινή, κρίθηκαν ένοχοι για κακουργηματική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, συμμορία, κατά περίπτωση. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έκατσαν ακόμη δύο άτομα, λαϊκοί, οι οποίοι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.

Το δικαστήριο αποφάσισε για τον πρώην αρχιμανδρίτη – ο οποίος είχε προφυλακιστεί μετά τη σύλληψή του και δεν παρέστη στο δικαστήριο – να παραμείνει έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ για τον πρώην ιερέα αποφασίστηκε η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής έως το εφετείο, με την επιβολή περιοριστικών όρων, αξιολογώντας και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις τους τελέστηκαν το διάστημα από το 2018 έως το 2023, ενώ η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελίες πιστών που ανέφεραν στις Αρχές ότι ο πρώην αρχιμανδρίτης που ασκούσε τα ιερατικά του καθήκοντα στον Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου και ο 63χρονος πρώην ιερέας, τους είχαν εξαπατήσει, πείθοντάς τους ότι ο πρώτος θα ανέβαινε γρήγορα στην ιεραρχία της εκκλησίας και θα ήταν ο επόμενος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όταν θα χήρευε η θέση από τον μακαριστό Άνθιμο.

Προκειμένου να καταφέρει να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά του, ο κατηγορούμενος συνέτασσε πλαστές επιστολές που έφεραν τη σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως κατέθεσε θύμα της απάτης κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, έδωσε συνολικά 200.000 ευρώ στον πρώην αρχιμανδρίτη καθώς πείστηκε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που διέδιδαν ότι η εκλογή του αρχιμανδρίτη στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πλησιάζει και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί με χρήματα και δώρα η παρασκηνιακή διεργασία.

«Υπόσχονταν ότι θα μου επέστρεφαν τα χρήματα μετά την εκλογή», κατέθεσε ο μάρτυρας, σημειώνοντας ότι παραπλανήθηκε καθώς πίστευε ότι αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε και έτσι συνέχισε να δίνει χρήματα τμηματικά. Επίσης, κατέθεσε ότι του υπόσχονταν ότι θα αναλάβει κομβική θέση στη διοίκηση της Μητρόπολης.

Ο πρώην αρχιμανδρίτης δεν παρέστη στη δίκη, ενώ ο πρώην ιερέας, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ακολουθούσε εντολές του 70χρονου ο οποίος του είχε πει ότι θα ξεκινήσει η προώθησή του για τη θέση του Μητροπολίτη και θα χρειαζόταν εξυπηρετήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



