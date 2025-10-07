Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Τραγωδία ανοιχτά της Λέσβου, όπου σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών μετά από ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Πέτρας.

Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
07 Οκτ. 2025 12:08
Pelop News

Σε νέα τραγωδία μετατράπηκε το ταξίδι προσφύγων και μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά, αυτή τη φορά ανοιχτά της Λέσβου. Στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Πέτρας, νότια του νησιού, σκάφος με μετανάστες ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, χερσαίες δυνάμεις καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που σαρώνει την περιοχή από αέρος. Παράλληλα, στην ξηρά, στήθηκε συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων ή αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε ειδοποίηση ότι ορισμένοι από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να αποβιβαστούν στον Κόλπο Γέρας, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού προσπαθούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στην περιοχή επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες
13:07 Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ