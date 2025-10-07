Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε νέα τραγωδία μετατράπηκε το ταξίδι προσφύγων και μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά, αυτή τη φορά ανοιχτά της Λέσβου. Στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Πέτρας, νότια του νησιού, σκάφος με μετανάστες ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, χερσαίες δυνάμεις καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που σαρώνει την περιοχή από αέρος. Παράλληλα, στην ξηρά, στήθηκε συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων ή αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε ειδοποίηση ότι ορισμένοι από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να αποβιβαστούν στον Κόλπο Γέρας, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού προσπαθούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στην περιοχή επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



