Λέσβος: Σε ασφυξία οι τυροκόμοι, έτοιμοι για «λουκέτα»...

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα είναι η τελευταία ημέρα παραλαβής γάλακτος από την Ένωση τυροκόμων Λέσβου, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε διακοπή λειτουργίας των τυροκομείων τους, εφόσον δεν έχει γίνει άρση της απαγόρευσης εξαγωγής των ώριμων τυροκομικών προϊόντων τους από το νησί της Λέσβου.

Η απαγόρευση εξόδου ώριμων τυροκομικών προϊόντων που επιβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως μέτρο κατά της διασποράς του αφθώδους πυρετού, προκαλεί ασφυξία στα τυροκομεία που δηλώνουν ότι δεν έχουν διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων, τη στιγμή που η διαδικασία ιχνηλάτησης του νησιού για τον αφθώδη προχωρά πολύ αργά, αφού οι κτηνίατροι που είναι στο πεδίο είναι ελάχιστοι.

Στην ανακοίνωσή τους, οι τυροκόμοι της Λέσβου αναφέρουν: Επειδή παρά τις περί του αντιθέτου προφορικές διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΑΤ, δεν διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον άρση της απαγόρευσης εξαγωγής τυροκομικών προϊόντων – λόγω του αφθώδους πυρετού – από το νησί της Λέσβου, η απαγόρευση εξαγωγής τυροκομικών έχει οδηγήσει τις τυροκομικές επιχειρήσεις σε απόλυτη οικονομική ασφυξία και σε πλήρη πλέον αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

H διατήρηση της απαγόρευσης έχει ήδη επιφέρει σημαντική μείωση του πελατολογίου τους, με άμεσο κίνδυνο ολικής απώλειάς του, γεγονός που, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία χρονοδιαγράμματος άρσης των μέτρων απαγόρευσης, καθιστά το περιβάλλον λειτουργίας τους εντελώς αβέβαιο.

H αδυναμία εξεύρεσης εντός του νησιού ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης των προϊόντων που συνεχίζουν να παράγουν καθ’ όλο το διάστημα εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης, έχει καταστήσει την διαχείριση των ετοίμων προϊόντων τους αδιέξοδη.

Αν δεν βρεθεί λύση επανέρχεται το τεράστιο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους, αλλά και για το περιβάλλον σχετικά με το πού θα διοχετευθούν πάνω από 250 τόνοι γάλα που παράγει καθημερινά το νησί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



