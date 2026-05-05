Λέσβος σε κλοιό: Τα κρούσματα αφθώδους πυρετού ανεβαίνουν και η αγωνία χτυπά την κτηνοτροφία

Ανησυχητική τροπή παίρνει η κατάσταση στη Λέσβο, όπου η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού συνεχίζει να χτυπά την κτηνοτροφία του νησιού, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν νέα αύξηση στα καταγεγραμμένα κρούσματα και στις θετικές εκτροφές. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη 5 Μαΐου, από τις 15 Μαρτίου έως και τις 4 Μαΐου έχουν καταγραφεί 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές.

Η εικόνα δείχνει καθαρά ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά εξακολουθεί να επεκτείνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε προηγούμενη ενημέρωση του υπουργείου, στις 21 Απριλίου, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν 48 σε 60 θετικές εκτροφές. Μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή, η επιδημιολογική πίεση αυξήθηκε αισθητά, στοιχείο που εξηγεί γιατί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν σε καθεστώς εντατικής επιτήρησης.

Οι αριθμοί που δείχνουν το μέγεθος της πίεσης

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχουν εξεταστεί συνολικά 674 εκτροφές στη Λέσβο. Από αυτές, οι 575 ήταν εκτροφές προβάτων, οι 12 εκτροφές αιγών, οι 15 εκτροφές βοοειδών και οι 72 μικτές εκτροφές. Παράλληλα, 22.957 ζώα υποβλήθηκαν σε αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παραδόθηκαν 36.089 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το εύρος της κινητοποίησης, αλλά και το πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία για την πορεία της νόσου στο νησί. Δεν πρόκειται πια για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια εκτεταμένη κρίση που παρακολουθείται σε διαρκή βάση.

Τι φοβούνται οι Αρχές και τι ζητούν από την αγορά

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης —κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία και γαλακτοκομικές επιχειρήσεις— να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, τονίζοντας ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για να περιοριστεί η διασπορά και να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου.

Το μήνυμα είναι καθαρό: όσο η νόσος παραμένει ενεργή, κάθε χαλάρωση μπορεί να ανοίξει νέο κύκλο μετάδοσης και να βαθύνει ακόμα περισσότερο το πλήγμα στην παραγωγή του νησιού.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια υγεία, όμως συγκαταλέγεται στα πιο επικίνδυνα νοσήματα για την κτηνοτροφική παραγωγή, ακριβώς επειδή εξαπλώνεται γρήγορα και απαιτεί αυστηρά μέτρα περιορισμού.

Στη Λέσβο, το βάρος πλέον πέφτει στην ταχύτητα με την οποία θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και στο κατά πόσο θα μπορέσει να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης πριν η κρίση αφήσει ακόμη βαθύτερο αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα του νησιού.

