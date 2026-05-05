Πάργα: Ξεκίνησε με το ΚΤΕΛ από την Αθήνα και βρέθηκε νεκρός στο τέλος της διαδρομής

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 47χρονου προς την Πάργα, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο λεωφορείο, όταν το δρομολόγιο έφτασε στον προορισμό του. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

05 Μάι. 2026 12:03
Pelop News

Μια διαδρομή με τελικό προορισμό την Πάργα μετατράπηκε σε τραγωδία για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος ταξίδευε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα και εντοπίστηκε νεκρός όταν το όχημα έφτασε στον σταθμό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε ότι ο επιβάτης δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ και ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όμως, παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων και του ιατρικού προσωπικού, δεν επανήλθε. Στο περιστατικό μετέβη και η Αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 47χρονος ήταν κάτοικος της περιοχής, στοιχείο που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην τοπική κοινωνία, καθώς η επιστροφή του στην Πάργα έμελλε να έχει τραγικό τέλος. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δώσει την πλήρη εικόνα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του θανάτου

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση του άνδρα πριν από την άφιξη του λεωφορείου, ούτε για το εάν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αυτό που είναι σαφές είναι πως το τέλος του ταξιδιού σήμανε και την αρχή μιας έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 47χρονος έχασε τη ζωή του, μέσα σε ένα δρομολόγιο που ξεκίνησε από την Αθήνα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ για τον ίδιο.

