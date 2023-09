Λετονία: Εβίκα Σιλίνα είναι η νέα πρωθυπουργός της χώρας

Το κοινοβούλιο της Λετονίας ψήφισε την Εβίκα Σιλίνα του κεντροδεξιού κόμματος Νέα Ενότητα ως την επόμενη πρωθυπουργό της χώρας, μετά την παραίτηση του Κρισιάνις Κάρινς.

Από κοινού με άλλες χώρες στη Βαλτική, τη Λιθουανία και την Εσθονία, η Λετονία είναι από τους πρωτοστάτες που πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναλυτές η νέα κυβέρνηση με επικεφαλής την Σιλίνα, δικηγόρος στο επάγγελμα, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Πρόνοιας, αναμένεται να ακολουθήσει ανάλογη πορεία με την προκάτοχη κυβέρνηση.

Ο τέως πρωθυπουργός Κάρινς θα διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της νέας κυβέρνησης.

Τη νέα πρωθυπουργό της Λετονίας συνεχάρη και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Congratulations @EvikaSilina on your appointment as Prime Minister of Latvia.

I welcome your deep European conviction and strong support to Ukraine and look forward to working with you – for Latvia and for Europe!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2023