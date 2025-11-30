Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ισοπαλία με την Μπραν για το Europa League σε ένα παιχνίδι που δε διαχειρίστηκε σωστά στο φινάλε, με τους Νορβηγούς να ισοφαρίζουν στο 89′. Ο Λουτσέσκου εκτός απροόπτου θα έχει τον Μαντί Καμαρά στη διάθεσή του κόντρα στο Λεβαδειακό.

30 Νοέ. 2025 11:51
Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 12η αγωνιστική της Super League (30/11/25, 19:00, Novasports Prime) και αναμένεται μεγάλη μάχη στην έδρα των Βοιωτών με στόχο τους τρεις βαθμούς και από τις δύο ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ισοπαλία με την Μπραν για το Europa League σε ένα παιχνίδι που δε διαχειρίστηκε σωστά στο φινάλε, με τους Νορβηγούς να ισοφαρίζουν στο 89′. Ο Λουτσέσκου εκτός απροόπτου θα έχει τον Μαντί Καμαρά στη διάθεσή του κόντρα στο Λεβαδειακό.

Ο Ρουμάνος για ακόμα μία αγωνιστική δεν ανακοίνωσε αποστολή και είναι πιθανόν να υπάρχουν εκπλήξεις. Ο Κωνσταντέλιας ακολούθησε μέρος του προγράμματος στην τελευταία προπόνηση και πιθανότατα δε θα αγωνιστεί στη Λιβαδειά, όπως και ο Πέλκας που έκανε θεραπεία, μετά τον τραυματισμό του, πριν το παιχνίδι με την Μπραν.

Ο Λεβαδειακός είναι η πιο ελκυστική ομάδα του πρωταθλήματος και έχει βάλει δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους του. Αυτό αναμένεται να συμβεί και κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει θετικό αποτέλεσμα, κόντρα στο δεύτερο στη βαθμολογία «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ήδη μία φορά φέτος στη Βοιωτία με τον ΠΑΟΚ να δέχεται σφοδρή ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μία ήττα που έχει βάλει σε μπελάδες τους Θεσσαλονικείς στο θεσμό.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος με βοηθούς τους Κωσταρά και Αρμακόλα. Τέταρτος θα είναι ο Τσέτσιλας, ενώ στο VAR οι Φωτιάς και Κατοίκος.

