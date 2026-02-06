Λίαμ Κονέχο Ράμος ή Υπάρχουν Δικαστές στο Βερολίνο

Στην Πρωσία του 18ου αιώνα το βασιλιά Φρειδερίκο το Μέγα τον ενοχλούσε ο θόρυβος ενός διπλανού ανεμόμυλου.

Κάλεσε τον μυλωνά και του είπε ότι ή θα του πουλήσει το μύλο ή θα του τον αφαιρούσε βίαια.

Η απάντηση του μυλωνά ήταν : «Ναι αλλά υπάρχουν και δικαστές στο Βερολίνο».

Η φράση αυτή έγινε εμβληματική της αυτονομίας της δικαστικής εξουσίας απέναντι της εκτελεστικής.

Προχθές Δικαστής του Τέξας διέταξε την άμεση απελευθέρωση του Λίαμ Κονέχο Ράμος που τον είχαν συλλάβει πριν δύο εβδομάδες πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα.

Ο Λίαμ κατάγεται από τον Ισημερινό, είναι 5 ετών και σε φωτογραφία της σύλληψής του φαινόταν σκυθρωπός φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού, φορούσε σάκα στην πλάτη και ακριβώς πίσω του στεκόταν ένας μαυροφορεμένος πράκτορας του ICE.

Ο ICE της ναζιστικής Γερμανίας ονομαζόταν Es-A δηλαδή Τάγματα Εφόδου.

Παραστρατιωτική οργάνωση του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος με 1.000.000 μέλη τρομοκρατεί τους πάντες.

Τους Εβραίους, τους κομμουνιστές, τους διανοούμενους, τους πολιτικούς και γενικά κάθε αντίπαλο του Χίτλερ.

Στις Ηνωμένες πολιτείες του Τράμπ το ανελέητο κυνήγι των μεταναστών από τους πράκτορες του ICE έχει καταλήξει σε εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών και συμπεριφορές απίστευτης σκληρότητας όπως αυτή του Λίαμ.

Ευτυχώς που υπάρχουν σήμερα δικαστές στο Τέξας όπως τότε στο Βερολίνο.

Μήπως εμείς όλοι πρέπει να ξαναθυμηθούμε τη φράση του Μάρτιν Νίμελερ:

«Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν μίλησα, δεν ήμουν κομμουνιστής.

Όταν ήταν να πάρουν τους σοσιαλιστές δεν μίλησα, δεν ήμουν σοσιαλιστής.

Όταν ήρθαν να πάρουν τους συνδικαλιστές δεν μίλησα, δεν ήμουν συνδικαλιστής.

Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν μίλησα δεν ήμουν Εβραίος.

Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν είχε μείνει κανείς να μιλήσει για μένα.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



