Λίαμ Κονέχο Ράμος ή Υπάρχουν Δικαστές στο Βερολίνο

Ο Γιώργος Μάρκου αρθρογραφεί στην «Π»

Λίαμ Κονέχο Ράμος ή Υπάρχουν Δικαστές στο Βερολίνο
06 Φεβ. 2026 14:05
Pelop News

Στην Πρωσία του 18ου αιώνα το βασιλιά Φρειδερίκο το Μέγα τον ενοχλούσε ο θόρυβος ενός διπλανού ανεμόμυλου.

Κάλεσε τον μυλωνά και του είπε ότι ή θα του πουλήσει το μύλο ή θα του τον αφαιρούσε βίαια.

Η απάντηση του μυλωνά ήταν : «Ναι αλλά υπάρχουν και δικαστές στο Βερολίνο».

Η φράση αυτή έγινε εμβληματική της αυτονομίας της δικαστικής εξουσίας απέναντι της εκτελεστικής.

Προχθές Δικαστής του Τέξας διέταξε την άμεση απελευθέρωση του Λίαμ Κονέχο Ράμος που τον είχαν συλλάβει πριν δύο εβδομάδες πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE)  στη Μινεσότα.

Ο Λίαμ κατάγεται από τον Ισημερινό, είναι 5 ετών και σε φωτογραφία της σύλληψής του φαινόταν σκυθρωπός φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού, φορούσε σάκα στην πλάτη και ακριβώς πίσω του στεκόταν ένας μαυροφορεμένος  πράκτορας του ICE.

Ο ICE της ναζιστικής Γερμανίας ονομαζόταν Es-A δηλαδή Τάγματα Εφόδου.

Παραστρατιωτική οργάνωση του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος με 1.000.000 μέλη τρομοκρατεί τους πάντες.

Τους Εβραίους, τους κομμουνιστές, τους διανοούμενους, τους πολιτικούς και γενικά κάθε αντίπαλο του Χίτλερ.

Στις Ηνωμένες πολιτείες του Τράμπ το ανελέητο κυνήγι των μεταναστών από τους πράκτορες του ICE έχει καταλήξει σε εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών και συμπεριφορές απίστευτης σκληρότητας όπως αυτή του Λίαμ.

Ευτυχώς που υπάρχουν σήμερα δικαστές στο Τέξας όπως τότε στο Βερολίνο.

Μήπως εμείς όλοι πρέπει να ξαναθυμηθούμε τη φράση του Μάρτιν Νίμελερ:

«Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν μίλησα, δεν ήμουν κομμουνιστής.

Όταν ήταν να πάρουν τους σοσιαλιστές δεν μίλησα, δεν ήμουν σοσιαλιστής.

Όταν ήρθαν να πάρουν τους συνδικαλιστές δεν μίλησα, δεν ήμουν συνδικαλιστής.

Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν μίλησα δεν ήμουν Εβραίος.

Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν είχε μείνει κανείς να μιλήσει για μένα.»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
14:11 Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ